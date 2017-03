Noch mehr Spielspaß für MONOPOLY / Neue Figuren am World MONOPOLY Day vorgestellt (FOTO)

Dreieich (ots) -- T-Rex, Ente und Pinguin statt Schubkarre, Schuh und Fingerhut- Fans aus mehr als 100 Ländern wählten ihre Favoriten- Neue Spielfiguren in Frankfurt präsentiertDer Klassiker unter den Brettspielen wird modernisiert: Diekommende Version von MONOPOLY Classic wird ohne Schubkarre, Schuh undFingerhut ausgeliefert. Diese Spielsteine waren seit vielenJahrzehnten fester Bestandteil von MONOPOLY. Stattdessen können sichFans auf die neuen Figuren T-Rex, Ente und Pinguin freuen. Die neuenFiguren wurden über eine Abstimmung unter Fans aus mehr als 100Ländern ermittelt und anlässlich des gestrigen World MONOPOLY Dayvorgestellt.In der Abstimmung, die vom 10. bis 31. Januar 2017 stattfand,konnten sich die Teilnehmer ihre acht Lieblingsfiguren aus 64Vorschlägen heraussuchen. Mehr als 4,3 Millionen Stimmen wurdenabgegeben. Am beliebtesten war der seit den 1950er-Jahren bewährteHund Scotty vor dem neuen T-Rex, gefolgt vom Zylinder-Hut, dem Auto,der Ente, der Katze, dem Pinguin und dem Schlachtschiff. DieseFiguren sind nun Bestandteil der nächsten MONOPOLY-Generation.Zur Vorstellung der neuen Figuren fand am gestrigen World MONOPOLYDay ein Event in Frankfurt statt. Ein als Mr. Monopoly verkleideterPromoter enthüllte an unterschiedlichen Orten die neuen Spielfiguren.So wurde beispielsweise der T-Rex im Senckenberg Museum und die Enteim Palmengarten vorgestellt. Auf dem Weg zwischen und an denStandorten selbst verteilte Mr. Monopoly gemeinsam mit anderenPromotoren Gewinnspiel-Lose. Hier waren unter anderem Eintrittskartenfür das Museum zu gewinnen. Und natürlich stand Mr. Monopoly Fans fürSelfies zur Verfügung.Bereits seit den 1930er-Jahren ist MONOPOLY ein riesengroßerErfolg bei Jung und Alt. Doch auch altbewährte Konzepte gehören aufden Prüfstand. Hasbro bezieht dazu die Millionen Fans des Brettspielsein und berücksichtigt deren Wünsche. Damit können sie sich noch mehrauf die neue Generation von MONOPOLY Classic freuen, die ab Herbst2017 in Deutschland erhältlich ist.Der World MONOPOLY Day erinnert jährlich an den Tag, an dem dasSpielwarenunternehmen Parker Brothers - mittlerweile eineHasbro-Marke - die Rechte an dem Spiel Monopoly erwarb und dadurchden Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Spieleklassikers legte.Mittlerweile ist MONOPOLY das weltweit beliebteste Familienspiel undwird von mehr als 1 Milliarde Menschen in 114 Ländern weltweitgespielt. Die Figuren Schubkarre und Fingerhut waren seit derErstausgabe 1935 fester Bestandteil von MONOPOLY.Dieses und weiteres Bildmaterial finden Sie hier zum Download:https://www.hasbro-newsroom.de/noch-mehr-spielspass-fuer-monopoly/Über Hasbro:Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen,dessen Ziel es ist, die besten Spielerlebnisse zu schaffen. Zu denbekannten, eigenen Marken des Unternehmens zählen MONOPOLY, MY LITTLEPONY, NERF, PLAY-DOH und TRANSFORMERS und führende Partner-Marken.Hasbro bietet für Kinder und Familien Spielwaren undGesellschaftsspiele, Fernsehserien, Kinofilme, digitale Spiele, sowieLizenzprodukte in allen relevanten Konsumgüterkategorien. DieHasbro-eigenen Hasbro Studios und deren Film-Label Allspark Pictures,schaffen einzigartige Markenerlebnisse, mit den von ihnenproduzierten Inhalten für Fernsehen, Film, digitale Kanäle und mehr.Hasbro ist bestrebt, sozial verantwortlich zu handeln und so dasLeben von Millionen von Kindern und Familien weltweit positiv zubeeinflussen. Erfahren Sie mehr unter www.hasbro.de.Pressekontakt:Fink & Fuchs AGBerliner Straße 16465205 Wiesbaden0611 / 74 131 - 14hasbro@finkfuchs.deOriginal-Content von: HASBRO Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell