Noch mehr Serienstoff: TNT Comedy und Universal TV ab sofort auch für Sky Kabelkunden empfangbar

Ab 17. Juli sind die Sky Partnersender Universal TV und TNTComedy zusätzlich zu Satellit auch im Kabelnetz von Vodafone undUnitymedia für Sky Kunden empfangbar- Kommende Programmhighlights auf TNT Comedy sind u.a. neueStaffeln von "Younger" und "Wrecked" sowie die Eigenproduktion"Arthurs Gesetz" als deutsche TV-Premieren- Kommende Programmhighlights auf Universal TV: u.a. die neuestenStaffeln von "Chicago Fire" und "Chicago Med" in deutscherErstausstrahlungUnterföhring, 17. Juli 2018 - Ab sofort stehen Sky Kabelkundennoch mehr Seriensender zur Verfügung. Zusätzlich zu der bereitsbestehenden umfangreichen Auswahl an Seriensendern, zu der u.a. Fox,Sky Atlantic, Sky 1, SYFY, TNT Serie und 13th Street gehören, kommenneben den Satellitenkunden nun auch Kabelkunden in den Genuss zweierweiterer Sender: TNT Comedy und Universal TV. Die beliebtenPartnersender sind ab sofort auch über die Kabelnetze von Vodafoneund Unitymedia für Sky Kunden verfügbar.Alle Serienfans dürfen sich mit TNT Comedy auf Kultserien wie"King Of Queens", "Two And A Half Men", "The Big Bang Theory" und"Rick and Morty" sowie neue Programme wie "The Last O.G." (seit Juni)und "Final Space" (Mai) sowie die eigenproduzierte Comedy Noir-Serie"Arthurs Gesetz" mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und NoraTschirner (ab Dezember) freuen. Abgerundet wird das Programm auf TNTComedy mit Komödien und Filmreihen wie "American Pie", "Die nackteKanone" und "Police Academy".Auch Universal TV bietet einen hochwertigen Mix aus beliebten undaktuellen Serien sowie Filmblockbustern. Hierzu zählen in denkommenden Monaten die Crime Serien "Castle" und "Criminal Intent -Verbrechen im Visier" sowie die brandneuen Staffeln von "ChicagoFire" und "Chicago Med". Zusätzlich erwartet die Fans Kultserien wie"Eine schrecklich nette Familie", "Kojak - Einsatz in Manhattan","Psych" und "Monk". Filmliebhaber kommen mit "The Toybox" (imAugust), "Blair Witch" (im August), "Bridget Jones' Baby" (September)und "Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen" (im Oktober) voll aufihre Kosten.Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels bei SkyDeutschland: "Wir freuen uns zwei der beliebtesten Seriensender überdie bereits bestehende Satellitenverbreitung hinaus nun auch unserenSky Kabelkunden zu präsentieren. Gerade für Serienfans wird damit dasSky Angebot noch werthaltiger."Weitere Informationen zu den Sendern finden Sie hier:www.universaltv.de www.tnt-tv.de/tnt-comedyÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).