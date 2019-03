Noch mehr Motorsport: Formel 2[TM] künftig bei RTL

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Bereits ab dem kommenden Renn-Wochenende wird RTL mitder Übertragung der Formel 2[TM] noch mehr Rennsport zeigen und dabeiden Rennfahrer Mick Schumacher intensiv auf seinem angestrebten Wegin die Königsklasse des Motorsports begleiten. Dafür hat sich derKölner TV-Sender die Rechte an der Highlight-Berichterstattung, u.a.auch für die Nachrichtenangebote des Unternehmens, derFIA-Formel-2-Meisterschaft 2019 gesichert, die als Sprungbrett in dieFormel 1[TM] gilt. Mick Schumacher (19), Sohn der MotorsportlegendeMichael Schumacher, wird in diesem Jahr in der zweithöchstenFormelklasse sein Debüt feiern, nachdem er bereits im vergangenenJahr die Formel-3-Europameisterschaft gewonnen hatte.Die durch die Formel 1[TM]-Gruppe erworbenen Rechte sichern RTLsowohl die Zugriffsrechte für die Highlights als auch dieNachrichtenformate der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Highlightsder Formel-2[TM]-Rennen werden künftig in der um 15 Minutenvorgezogenen "Countdown"-Sendung der Formel 1[TM] zu sehen sein(Sonntag, 31.3., 16.00 Uhr). In dieser Zeit wird RTL einedetaillierte Zusammenfassung der beiden Formel-2[TM]-Rennen(Samstagnachmittag und Sonntagmittag) ausstrahlen - inklusiveInterviews und Reportagen. Als RTL-Kommentatoren werden abwechselndRoland Hofmann und Peter Reichert im Einsatz sein.Manfred Loppe, RTL-Sportchef: "Wir begleiten Mick Schumacherbereits seit langer Zeit und freuen uns, nun seinen nächsten undentscheidenden Schritt Richtung Formel 1 mit Millionen Motorsportfanszu erleben. Wir werden umfangreiche Highlights seiner Formel2[TM]-Rennen zeigen und diese im Rahmen unserer Formel1[TM]-Berichterstattung präsentieren."Die diesjährige FIA-Formel-2[TM]-Meisterschaftssaison wird imWesentlichen erneut im Rahmen der Formel-1[TM]-Grand-Prix in Europaausgetragen. Ausnahmen bilden in diesem Jahr das Eröffnungsrennen am30. und 31. März in Bahrain sowie das Finale am 24. und 25. Novemberin Abu Dhabi. Mick Schumacher wird wie schon bei seinemFormel-3[TM]-Triumph 2018 für das Prema Powerteam starten. Darüberhinaus wird der "Rookie" mit dem berühmten Namen künftig von Ferraritrainiert. Im Januar 2019 hatte die Scuderia angekündigt, MickSchumacher in die Ferrari Driver Academy aufzunehmen. Zudem hat derviermalige Weltmeister Sebastian Vettel bei Fragen fernab derRennstrecke seine Unterstützung zugesichert. Laut Vettel werde Mickzwar keinen Rat zum Fahren benötigen, aber er freue sich, seineErfahrungen zu teilen.Pressekontakt:Matthias BolhöferMediengruppe RTL DeutschlandProgrammpresseTelefon: +49 (0) 221 456 7 4227Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell