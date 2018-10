Noch mehr Brandopfer in Thüringen - jetzt Rauchmelder installieren

Berlin (ots) - Die Zahl der Brandopfer in Thüringen ist imvergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen, wie die jüngstveröffentlichte Brandschutzstatistik des Landes belegt. Vor diesemHintergrund fordern die Initiative "Rauchmelder retten Leben" undder Landesfeuerwehrverband Immobilienbesitzer von Bestandsbauten auf,ihre Häuser und Wohnungen zeitnah mit Rauchmeldern auszustatten. DieÜbergangsfrist endet bereits am 31. Dezember 2018. Für Neu- undUmbauten gilt die Rauchmelderpflicht bereits seit dem 29. Februar2008. Zuständig für Einbau und Betriebsbereitschaft der Geräte istder jeweilige Eigentümer.Alarmierende Zahlen: Mehr Brandtote und Verletzte"Jeder Brandtote ist einer zu viel. Die Eigentümer sollten keineZeit mehr verstreichen lassen und sofort handeln. Rauchmelder könnenLeben retten, indem sie die Menschen rechtzeitig vor der tödlichenGefahr warnen", weiß Christian Rudolph, Vorsitzender der Initiative"Rauchmelder retten Leben", die sich seit 2000 für die Aufklärungüber Brandgefahren und die lebensrettende Funktion von Rauchmelderneinsetzt. Der Thüringer Feuerwehrverband e.V. berichtet von 18Menschen, die bei Bränden im vergangenen Jahr in Thüringen ums Lebengekommen sind. Das sind drei mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Zahlder Brandverletzten stieg um rund 100 auf 317, was ebenfalls einemHöchststand in den vergangenen fünf Jahren entspricht. "Zusätzlichhaben wir fast 959 Menschen aus einer akuten Brandgefahr gerettet,das ist ein Plus von 77,6% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl derFeuerwehreinsätze nahm dabei 2017 im Vergleich zum Vorjahr erheblichzu - um 12,6% auf 30.829", erklärt Lars Oschmann,Verbandsvorsitzender beim Thüringer Feuerwehrverband. Oschmannerhofft sich einen positiven Effekt von der Rauchmelderpflicht, dieab 1. Januar 2019 für alle Wohngebäude in Thüringen gilt.Rauchmelder richtig installieren und wartenLaut Bauordnung müssen in Thüringen sämtliche Kinder- undSchlafzimmer sowie angrenzende Flure, über die Rettungswege insTreppenhaus oder Freie führen, mit mindestens einem Rauchmelderausgestattet sein. In Einfamilienhäusern mit einem offenenTreppenraum gilt dieser auch als Fluchtweg und muss mit einem Melderausgestattet werden. Weitere Geräte sollten idealerweise inAufenthaltsräumen wie im Wohnzimmer angebracht sein, da hier dieBrandgefahr besonders groß ist. Rauchmelder müssen stets gemäß ihrerBedienungsanleitung befestigt werden. Dabei sollten sie möglichst inder Mitte der Zimmerdecke, mindestens aber 50 Zentimeter entfernt vonWänden, Lampen, Balken oder Unterzügen angebracht werden. Neben derkorrekten Installation ist auch die richtige Wartung zwingenderforderlich. Auch hier ist allein der Eigentümer in der Pflicht. Dievon ihm installierten Rauchmelder müssen entsprechendHerstellerangaben, mindestens jedoch einmal jährlich auf ihreFunktionsfähigkeit überprüft werden, um so die Betriebsbereitschaftder Melder sicherzustellen.Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell