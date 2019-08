Unterföhring (ots) -5. August 2019. Sheldon & Co. gehen nicht leise: Bevor ProSiebenim Herbst mit der Ausstrahlung der finalen Folgen von "The Big BangTheory" beginnt, hat der Sender noch ein besonderes Geschenk für dieFans seiner erfolgreichsten Comedy-Serie: Ab 12. August können sieunter www.prosieben.de/bigbang in der "Großen Big Bang TheoryZuschauerwahl" über die besten zwölf Folgen aus zwölf Staffelnabstimmen. Zur Auswahl stehen sämtliche bisher auf ProSiebenausgestrahlte 267 Episoden, immer nur eine Lieblings-Folge aus jederStaffel kann auf das Siegertreppchen gewählt werden. Jeweils sechsdieser Knaller-Folgen sind dann am 2. und am 9. September ab 20:15Uhr auf ProSieben zu sehen."Die Große Big Bang Theory Zuschauerwahl" auf ProSieben imÜberblick:12.08.: Start des Zuschauer-Votings für die zwölf besten Folgenaus zwölf Staffeln 02.09.: "Die Große Big Bang Theory Zuschauerwahl",Teil 1, sechs Folgen 09.09.: "Die Große Big Bang TheoryZuschauerwahl", Teil 2, sechs FolgenPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell