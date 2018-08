Unterföhring (ots) -Unterföhring, 23. August 2018. Doppelter Nerd-Alarm: Ab 10.September 2018 zeigt ProSieben wieder neue Folgen der Erfolgs-Serien"The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" am Montagabend. TBBT machtum 20:15 Uhr mit der zweiten Hälfte der elften Staffel den Anfang,das Prequel "Young Sheldon" folgt um 20:45 Uhr mit den neuen Episodender ersten Staffel. Die Vorgeschichte rund um Ober-Nerd SheldonCooper (Jim Parsons/Iain Armitage) legte im Januar 2018 mitgroßartigen 25,4 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) den bestenSerienstart des Jahrtausends auf ProSieben hin. Der erste Teil derStaffel erzielte im Schnitt hervorragende 17,9 Prozent Marktanteil indieser Zielgruppe und übertraf damit sogar "The Big Bang Theory"(17,7 % MA im Schnitt, E 14-49 J.).Der Montag ab 10. September 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr: "TheBig Bang Theory" - neue Folge der elften Staffel 20:45 Uhr: "YoungSheldon" - neue Folge der ersten Staffel 21:15 Uhr: "The Middle" -neue Folge der achten StaffelKontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell