Noch keine PUMA-Zulassung für Kinderarzneimittel in diesem Jahr

Berlin (ots) - Bislang hat noch kein Arzneimittel-Hersteller indiesem Jahr eine sogenannte PUMA-Zulassung (Paediatric Use MarketingAuthorisation) beantragt. Darunter versteht man eine nachträglicheZulassung eines für Erwachsene bereits auf dem Markt befindlichenProduktes für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen. Das gehtaus einer aktuellen Statistik der Europäischen Arzneimittel-Agentur(EMA) hervor. Pharmazeutische Unternehmer sehen sich beiPUMA-Zulassungen immer wieder mit hohen regulativen undwirtschaftlichen Hürden konfrontiert. Zum Weltkindertag am 20.September in Deutschland appelliert der Bundesverband derArzneimittel-Hersteller (BAH) an Politik und Selbstverwaltung, dieseHürden abzubauen und damit Kindern endlich eine individuelleArzneimitteltherapie zu ermöglichen.Im Jahr 2007 trat die EU-Verordnung zu Kinderarzneimitteln inKraft. Ziel war es, die Arzneimittelversorgung von Kindern zuverbessern. Seitdem wurden in nur sechs Fällen PUMA-Zulassungenbeantragt und ausgesprochen. "Das heißt, Ärzte müssen Kindern nachwie vor viele bekannte Arzneimittel "off label" verordnen, alsoaußerhalb ihres zugelassenen Anwendungsgebietes. Das ist eineGrauzone sowohl für Ärzte als auch ihre Patienten: Die Ärzte müssenan Kindern nicht geprüfte Arzneimittel anwenden. Und die Kinderwerden zum Beispiel mit einer nicht passgenauen Dosierung behandelt",sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beim BAH undMitglied des Vorstandes der gemeinnützigen "Initiative Arzneimittelfür Kinder" (IKAM).Warum führen nicht mehr Arzneimittel-Hersteller für Produkte, diefür Erwachsene zugelassen sind, Studien an Kindern durch, um damiteine PUMA-Zulassung zu erhalten? Zwar gewährt der Gesetzgeber für diepädiatrische Darreichungsform zehn Jahre Unterlagenschutz. "Dasgleicht die hohen Kosten für pharmazeutische Unternehmer aber nichtannähernd aus, da muss man dringend nachbessern", fordert Kroth.Zum einen seien die Forschung und Entwicklung vonKinderarzneimitteln teuer und aufwendig. Zum anderen würde derGemeinsame Bundesausschuss (G-BA) zum Beispiel der Entwicklung einerkindgerechten Darreichungsform oft keinen Zusatznutzen attestieren,weil es sich ja um einen bekannten Wirkstoff handele. Damit aberwürden die Krankenkassen den Entwicklungsmehraufwand nicht angemessenanerkennen und erstatten.Kroth bilanziert: "Das ist ein echtes Dilemma für die Hersteller:Sie würden gerne helfen, dürfen aber als Marktteilnehmerbetriebswirtschaftliche Überlegungen nicht außer Acht lassen. Geradeweil PUMA-Arzneimittel etablierte Wirkstoffe enthalten, sollten siesich keiner zusätzlichen Nutzenbewertung stellen müssen. Ähnlich wiebei den Orphans - Arzneimitteln zur Behandlung seltener Erkrankungen- sollte der Zusatznutzen bereits mit der Zulassung als erwiesengelten."Dass gerade Kinder und Jugendliche angemessen medizinisch versorgtwerden, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Diese Lücke müsseman endlich schließen, so Kroth. In der Pflicht sieht er dabei vorallem den G-BA.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH organisierten Unternehmentragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschlandzu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigenArzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte fürdie Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.bah-bonn.de gibt esmehr Informationen zum BAH.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell