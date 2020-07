Noch keine Corona-Nachweise bei Massentest bei Tönnies in Weißenfels

NAUMBURG/WEISSENFELS (dpa-AFX) - Bei großangelegten Corona-Tests beim Schlachtbetrieb Tönnies in Weißenfels in Sachsen-Anhalt sind keine Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 nachgewiesen worden.



Die 2372 genommenen Abstriche waren laut Labor alle negativ, wie der Burgenlandkreis am Sonntag mitteilte. Allerdings stehen noch weitere Tests aus. Der Kreis hatte vor knapp einer Woche die Tests angeordnet, nachdem ein Mitarbeiter positiv getestet worden war. In einem Tönnies-Betrieb in Nordrhein-Westfalen hatte es zuvor einen großen Coronavirus-Ausbruch gegeben.

Bisher meldeten sich 95 Beschäftigte für die kommenden Tage an, die bisher verhindert waren. Zudem gab Tönnies selbst zuletzt an, dass 2729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem zweitgrößten deutschen Schlachtbetrieb arbeiten. Derzeit werde geprüft, woher die Diskrepanz zwischen den getesteten Menschen und den gemeldeten Beschäftigten komme, sagte ein Kreissprecher am Sonntag. Sollten Beschäftigte trotz Aufforderung bisher nicht zum Abstrich erschienen sein, wären weitere Nachtestungen möglich. Um diese durchzusetzen, sei es auch möglich, ein Zwangsgeld zu verhängen.

"Der bisherige Stand des Test-Verfahrens lässt kein Infektionsgeschehen erkennen", sagte Landrat Götz Ulrich (CDU). Man habe präventiv und frühzeitig reagieren wollen, um keine Situation wie in Tönnies-Betrieben in Nordrhein-Westfalen zu haben, sagte Ulrich. Am Hauptsitz des Konzerns in Rheda-Wiedenbrück hatte sich das Coronavirus so weit verbreitet, dass strenge Beschränkungen für die Bevölkerung der Kreise Gütersloh und Warendorf verhängt wurden, um eine weitere schnelle Verbreitung zu verhindern./hnl/DP/men