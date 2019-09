Noch ist Großbritannien EU-Mitglied - Der Streik bei British Airways kann zu einem Anspruch auf Ausgleichszahlung führen

WiesbadenWien (ots) - Der erste Piloten Streik bei British Airways - Am Montag,den 9.09. und Dienstag, den 10.09. werden daher fast 100% der Flüge gestrichen.Ein weiterer Streik ist am 27. September geplantPassagiere werden von British Airways für die ausgefallenen Flüge entschädigt,oder es wird Ihnen eine Ersatzverbindung angeboten.Zusätzlich steht betroffenen Passagieren vermutlich aber auch ein Anspruch aufAusgleichszahlung nach EU-VO 261/2004 zu. Dieser beträgt je nach Flugstreckezwischen 250 bis 600 Euro.Prof. Dr. Ronald Schmid (Luftrechtsexperte und FairPlane(http://www.fairplane.de/) Unternehmenssprecher):" In Österreich und Spanien werden in Urteilen bereits Entschädigungen beiStreik bejaht. Auch in Deutschland zeichnet sich nach der jüngerenEuGH-Rechtsprechung (TUY-Fly) ab, dass Streik nicht als außergewöhnlichenUmstand qualifiziert wird. Tarifverhandlungen, wie nun bei British Airwaysstellen ein typisches Betriebsrisiko dar. Durch entsprechende weitere GesprächeGehaltsverhandlungen (zumutbare Maßnahme) hätte der Streik abgewendet werdenkönnen . "FairPlane rät betroffenen Passagieren daher, ihren Flug auch bei diesem PilotenStreik einzureichen. Die FairPlane Vertragsanwälte werden den Ansprucheinfordern und wenn nötig auch einklagen.Kontakt:Alexandra Hawlicek, Kommunikationhawlicek@fairplane.deProf. Dr. Ronald Schmid, Unternehmenssprecherronald.schmid@fairplane.deOriginal-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell