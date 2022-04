Noch größeres Angebot für Trader und Anleger: Vontobel wird neuer Produkt-Partner von wikifolio.com

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Wien, Österreich (ots) -- Über 130.000 Anlage- und Hebelproduktedes Schweizer Investmenthauses Vontobel neu integriert- Insgesamt über 8.500 Aktien, 2.400 ETFs/ETPs verfügbar, Zahl der strukturierten Produkte steigt auf rund 420.000- wikifolio-Angebote von HSBC, Lang & Schwarz und Société General gezielt ergänztwikifolio.com, die führende europäische Online-Plattform für transparente Handelsstrategien, bietet ihren Nutzern ab sofort neu die Produktpalette des Schweizer Investmenthauses Vontobel an. Diese umfasst neben bekannten Produkten wie Aktienanleihen, Bonus-Zertifikaten sowie einer Vielzahl an Hebelprodukten auch Innovationen wie Mini-Futures auf Bitcoin und Ether. Das erfolgreiche Fintech-Unternehmen wikifolio baut damit sein Angebot weiter aus, das bereits Produkte von HSBC, Lang & Schwarz und Société Générale umfasst."Wir freuen uns, wikifolio-Nutzern jetzt über 130.000 Vontobel-Produkte anzubieten und mit diesem weiteren renommierten Partner unser gesamtes Anlageuniversum auf über 420.000 handelbare Produkte erweitern zu können. Für wikifolio-Trader stehen damit als Teil der Palette auch vermehrt börsengelistete Produkte auf Kryptowährungen zur Auswahl, sodass mit geringen Spreads auch in diesem Bereich von Trends profitiert werden kann", erläutert Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com. Insgesamt stehen auf der Plattform nun über 8.500 internationale Aktien, mehr als 2.400 ETFs und ETPs sowie rund 420.000 strukturierte Produkte für die Gestaltung individueller Handelsstrategien zur Verfügung.Letztere können beispielsweise als Ergänzung eingesetzt werden, um Portfolios gezielt vor Risiken abzusichern oder innerhalb einer Handelsidee individuelle Akzente zu setzen. "So kann auch auf anspruchsvolle Marktumfelder noch gezielter reagiert und etwa auch die Performance in Seitwärtsmärkten weiter optimiert werden", ergänzt Philipp Haas, Buchautor und Top-Trader bei wikifolio.com."wikifolio.com hat sich seit fast zehn Jahren als attraktive Plattform etabliert und spricht die Trader-Community von Börsenneulingen bis zu Aktienmarktbegeisterten an. Die Zusammenarbeit unterstreicht den weiteren Ausbau unserer Digitalstrategie und wir freuen uns, den wikifolio-Kunden künftig unsere Produkte anbieten zu können", kommentiert Heiko Geiger, Head Flow Products Distribution Europe von Vontobel Digital Investing, die Kooperation.Pressekontakt:Breidenstein + KrügerUnternehmensberater für Kommunikation | Moselstraße 4 | 60329 Frankfurt/MainM.Breidenstein@Breidensteinkrueger.com | www.Breidensteinkrueger.comTelefon: +49 69 2400 4730Original-Content von: wikifolio.com, übermittelt durch news aktuell