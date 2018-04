Noch vor globaler Premiere der ersten Staffel: Amazon verlängert Prime Original Tom Clancy's Jack Ryan um zweite Staffel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Amazon verlängert Tom Clancy's Jack Ryan noch vor dem weltweitenStart der ersten Folgen am 31. August bei Prime Video um eine zweiteStaffel. Das Prime Original ist eine moderne Neuinterpretation desgefeierten und berühmten Roman-Helden von Tom Clancy, produziert vonParamount Television und Skydance Television. Die Hauptrolleübernimmt John Krasinski (A Quiet Place, 13 Hours). Creator undExecutive Producer der Serie, Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) undGraham Roland (Fringe, Prison Break), sind auch Co-Showrunner derzweiten Staffel. An der Seite von John Krasinski, der ebenfalls alsExecutive Producer fungiert, wird in der achtteiligen zweiten Staffelerneut Wendell Pierce (The Wire) als James Greer spielen.In der zweiten Staffel tritt Jack Ryan den Machthabern einesgefährlichen, bröckelnden demokratischen Regimes in Südamerikaentgegen. Die Dreharbeiten starten diesen Sommer in Europa,Südamerika und den USA.Als Reaktion auf Amazons Werbespots zur Serie während desSuperbowls verzeichnete Amazon einen Anstieg von mehr als 400 Prozentan Prime-Mitgliedern, die Tom Clancy's Jack Ryan auf ihre Watchlistgesetzt haben."Nach dem frühen, enormen Zuspruch für Tom Clancy's Jack Ryan undunserer Preview der aufregenden, actiongeladenen erste Staffel,freuen wir uns, schon Monate vor dem Debut der Serie bereits dieFortsetzung anzukündigen", sagt Jennifer Salke, Head of AmazonStudios. "Die zweite Staffel wird unseren unerwarteten Helden in eineneue, aufregende und gefährliche Welt entführen.""Wir freuen uns sehr, dass die erste Staffel bereits so vielBegeisterung ausgelöst hat", so Executive Producer Carlton Cuse. "Wirkönnten kaum glücklicher sein, mit Amazon zusammenzuarbeiten unddiesmal sogar in der Nähe des Amazonas filmen zu können, um dasnächste große Abenteuer von Jack Ryan zu erzählen.""Von Anfang an hatten wir nur einen einzigen Schauspieler aufunserem Casting-Board für diese Serie - John Krasinski", sagt AmyPowell, President of Paramount Television. "Wir sind so glücklich mitihm als unseren Jack Ryan und dass wir nun für eine weitere Staffelmit diesem unglaublich talentierten Team zusammenarbeiten können. Wirsind überwältigt von dem, was es für die erste Staffel auf die Beinegestellt hat, und wir können kaum erwarten, allen das Ergebnis diesenSommer zu zeigen."Die Serie wird von Paramount Television, Cuses Genre Arts, MichaelBays Platinum Dunes und David Ellisos Skydance Television produziert.Weitere Executive Producer neben Cuse, Roland und Krasinski sindMichael Bay, Andrew Form und Brad Fuller von Platinum Dunes sowieLindsey Springer, Mace Neufeld, Vince Calandra, Andrew Bernsteinzusammen mit David Ellison, Dana Goldberg und Marcy Ross vonSkydance.Prime-Mitglieder können die Serie über die Prime Video-App aufSmart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon FireTV, Fire TV Stick, Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideoansehen. Sie können sie darüber hinaus herunterladen und offline aufmobilen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten genießen.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo. Aktuelles zuAmazon Video finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/PrimeVideoDE/), Twitter(https://twitter.com/search?q=primevideode) und Instagram(https://www.instagram.com/primevideo/?hl=de).Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell