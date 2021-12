Noch einfacher einkaufen und bezahlen: IKEA führt neue App-Funktion Shop & Go ein

Hofheim-Wallau (ots) -- Neue App-Funktion ermöglicht einfaches Einkaufen und Bezahlen im IKEA Einrichtungshaus- "Shop & Go" bis Sommer 2022 überall verfügbar- IKEA App verzahnt das On- und Offline-EinkaufserlebnisEinkaufen und Zahlen im IKEA Einrichtungshaus wird ab sofort noch schneller und einfacher: Kund*innen können mit der IKEA App ihre Lieblingsartikel selbst scannen und an Expresskassen bezahlen. "Shop & Go" nennt sich die neue Art einzukaufen, mit der IKEA ein nahtloses On- und Offline-Einkaufserlebnis schafft. In fünf IKEA Einrichtungshäusern (Berlin-Tempelhof, Dresden, Frankfurt Nieder-Eschbach, Hamburg-Moorfleet, Karlsruhe) ist "Shop & Go" bereits verfügbar. Bis Sommer 2022 werden nach und nach alle deutschen IKEA Einrichtungshäuser die neue App-Funktion anbieten."Das Einkaufsverhalten wird immer digitaler und die Nachfrage nach mobilen Lösungen wächst. Ob Click & Collect oder Shop & Go, als Omnichannel-Händler schaffen wir mit der nahtlosen Verzahnung aller Kanäle ein noch komfortableres Einkaufserlebnis für unsere Kund*innen," erklärt Mathias Hördemann, Acting Country Digital Manager bei IKEA Deutschland.Stöbern, scannen und bezahlen - ganz ohne WartezeitMit neuen, innovativen Lösungen optimiert IKEA stetig das Einkaufserlebnis. Seit Sommer 2020 können Kund*innen in der IKEA App bereits Einkaufslisten erstellen, sich inspirieren lassen oder ihre Lieblingsprodukte direkt bestellen. Jetzt wird die App um die neue Funktion "Shop & Go" erweitert, die ein übergreifendes On- und Offline-Erlebnis ermöglicht: Während des Einkaufs im Einrichtungshaus können IKEA Kund*innen ihre Wunschprodukte mit der IKEA App selbst scannen, wie gewohnt in ihren Einkaufswagen legen, die Wunschartikel und Kosten immer im Blick behalten und stressfrei an den Expresskassen im Einrichtungshaus bezahlen."Mit der Erweiterung der IKEA App um die Funktion Shop & Go stellen wir den Wunsch unserer Kund*innen nach einem noch flexibleren Shoppingerlebnis klar in den Mittelpunkt", erläutert Miriam Arndt, Country Customer Manager bei IKEA Deutschland. "Dabei lassen wir unseren Kund*innen selbstverständlich weiterhin die Wahl: Ob herkömmliche Kasse, Expresskasse oder Shop & Go - unsere Kund*innen entscheiden, wie sie ihren IKEA Einkauf bezahlen möchten.""Shop & Go" bis Sommer 2022 überall verfügbarDie neue Zahlweise wird schrittweise in allen IKEA Einrichtungshäusern eingeführt: Kund*innen von IKEA Berlin-Tempelhof, Dresden, Frankfurt Nieder-Eschbach, Hamburg-Moorfleet und Karlsruhe können die neue Funktion in der IKEA App bereits nutzen. Bis Sommer 2022 wird "Shop & Go" in allen deutschen IKEA Einrichtungshäusern verfügbar sein.So funktioniert "Shop & Go"1. Kund*innen downloaden die IKEA App auf dem Smartphone. Im Einrichtungshaus scannen sie einmalig einen QR-Code, um die Funktion zu aktivieren und mit dem Einkauf zu beginnen.2. Kund*innen scannen während ihres Einkaufs alle Wunschartikel mit dem Smartphone und legen sie wie gewohnt in ihren Einkaufswagen.3. Nach Abschluss des Einkaufs wird in der IKEA App ein QR-Code generiert.4. Diesen QR-Code können Kund*innen an allen Expresskassen einscannen und stressfrei bezahlen, ohne erneut ihren Einkaufswagen auszuräumen.Über die Ingka GruppeMit IKEA Einzelhandelstätigkeiten in 32 Ländern ist die Ingka Gruppe der größte IKEA Einzelhändler und macht rund 90 % der IKEA Einzelhandelsumsätze aus. Sie ist strategischer Partner und verantwortlich für Innovationen und die Weiterentwicklung des IKEA Geschäfts. Sie unterstützt die Festlegung der gemeinsamen IKEA Strategien. Die Ingka Gruppe besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Weitere Informationen unter Ingka.com (https://ots.de/K8snNe).Über IKEA DeutschlandSeit 1974 ist IKEA in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir IKEA Einrichtungshäuser an 54 Standorten, außerdem drei Planungsstudios und mehrere Distributionseinheiten. In Deutschland beschäftigen wir rund 19.762 Mitarbeiter*innen und gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der IKEA Vision: "Den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen."Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Presse:Louisa KlinkTel.: +49 (0)1525 4406398louisa.klink@ingka.ikea.comIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell