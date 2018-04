Noch eine Woche bis zur nächsten DVB-T2 HD-Umstellung: Am 25. April startet das neue Antennenfernsehen in weiteren Regionen Deutschlands

München/Mainz (ots) - In der Nacht vom 24. zum 25. April startenARD und ZDF das neue terrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 HD anfolgenden Standorten: Augsburg, Gelbelsee und Pfaffenhofen (Bayern),Lingen, Lüneburg und Osnabrück (Niedersachsen), Bielefeld, Minden,Teutoburger Wald und Münster (Nordrhein-Westfalen) sowie Erfurt undWeimar (Thüringen). Bereits am 23. April beginnt tagsüber dieUmstellung am Sender Hochberg (Bayern): DVB-T2 HD ist dort am Morgendes 24. April verfügbar. Im Verlauf des 26. April folgt der SenderUntersberg (Bayern).Mit DVB-T2 HD bieten ARD und ZDF eine deutlich bessereBildqualität in Full-HD sowie eine insgesamt größere Programmauswahl- kostenfrei und unverschlüsselt. Zeitgleich mit der Umstellung aufDVB-T2 HD endet hier die Übertragung des bisherigen DVB-T-Standards.Fernsehhaushalte, die das ARD-Programmangebot über Antenne empfangen,müssen zeitnah handeln, sonst droht Schwarzbild.Empfang von DVB-T2 HDAb dem Umstellungstermin benötigen Zuschauerinnen und Zuschauer inden o.g. Regionen ein DVB-T2 HD-fähiges Endgerät - dies kann einFernseher oder eine entsprechende Set-Top-Box sein. Orientierung beider Wahl des Gerätes bietet das grüne DVB-T2 HD-Logo. Grundsätzlichwird für den Empfang keine neue Antenne benötigt. Sollten nach derUmstellung Empfangsprobleme auftreten, wird empfohlen dieAntennenposition neu zu justieren.Zusätzliches Programmangebot über HbbTVDie sogenannten Internet Link Services (ILS) ermöglichen Nutzernmit HbbTV-fähigen Endgeräten zusätzliche Programme über das Internetdirekt auf den Fernsehbildschirm zu übertragen. ILS-Angebote werdenbereits in den Sendegebieten des Bayerischen Rundfunks (BR),Hessischen Rundfunks (HR), des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) unddes Westdeutschen Rundfunks (WDR) übertragen. Voraussetzung für denEmpfang ist ein Empfangsgerät (Fernseher oder Set-Top-Box), das nebenDVB-T2 HD zusätzlich mindestens den HbbTV-Standard 1.5 mitMPEG-DASH-Funktion unterstützt und mit dem Internet verbunden ist.Weitere Informationen zu DVB-T2 HD, zu dem notwenigen Sendersuchlauf,den Internet Link Services sowie einen DVB-T2 HD-Empfangscheck gibtes auf www.dvb-t2hd.de und www.ard-digital.de.Pressekontakt:ARD Digital Kommunikation und MarketingDennis Grams0331 97993 87110dennis.grams@ard-digital.deOriginal-Content von: ARD ZDF, übermittelt durch news aktuell