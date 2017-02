Noch drei Siege bis Berlin: Das Achtelfinale des DFB-Pokals live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch alle acht Partien desAchtelfinals live, sechs davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Unter anderem HSV - 1. FC Köln und FC Bayern - VfL Wolfsburg amDienstag, BVB - Hertha BSC und Hannover 96 - Eintracht Frankfurt amMittwoch liveNur noch drei Partien trennen im DFB-Pokal die verbliebenen 16Mannschaften vom Endspiel in Berlin. Die erste Hürde erwartet dieKlubs im Achtelfinale am Dienstag und Mittwoch. Während die Bayerndie "Wölfe" zum Duell der Pokalsieger der beiden Vorjahre empfangen,kommt es in Dortmund zur Neuauflage einer der letztjährigenHalbfinalpartien.An beiden Tagen berichtet Sky jeweils ab 18.00 Uhr von den vierPartien des Tages, die sowohl als Einzelspiele als auch in derOriginal Sky Konferenz zu sehen sind. Den Auftakt machen am Dienstagim Volksparkstadion der Hamburger SV und der 1. FC Köln, währendzeitgleich der FC Astoria Walldorf auf die nächste Überraschunghofft. Nach dem VfL Bochum und Darmstadt 98 will der Viertligistdiesmal Arminia Bielefeld ausschalten. Zur späten Anstoßzeit empfängtTitelverteidiger FC Bayern den VfL Wolfsburg, der 2015 in Berlintriumphierte, sowie die SpVgg Greuther Fürth die "Fohlen-Elf" ausMönchengladbach.Die zweite Hälfte des Achtelfinals steht am Mittwochabend auf demProgramm. Zunächst trifft der SV Sandhausen auf den FC Schalke 04und Pokalschreck Sportfreunde Lotte, der bereits Werder Bremen undBayer Leverkusen aus dem Wettbewerb warf, auf 1860 München. ImAnschluss kommt es zur Neuauflage einer der letztjährigenHalbfinal-Begegnungen. Damals zerstörte der BVB in Berlin den Traumder Hertha und ihrer Fans vom Finale im eigenen Stadion. Dieses Malfindet das Aufeinandertreffen in Dortmund statt. Parallel kämpfenHannover 96 und Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Viertelfinale.Das Achtelfinale des DFB-Pokals bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Dienstag:18.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1HD18.00 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Köln auf Sky Sport 2 HD18.25 Uhr: FC Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 5HD20.40 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 3 HD20.40 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach auf SkySport 4 HD22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch:18.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1HD18.00 Uhr: SV Sandhausen - FC Schalke 04 auf Sky Sport 2 HD18.25 Uhr: Sportfreunde Lotte - 1860 München auf Sky Sport 5 HD20.40 Uhr: Borussia Dortmund - Hertha BSC auf Sky Sport 3 HD20.40 Uhr: Hannover 96 - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 4 HD22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell