Eine Zeit lang im Ausland leben, in eine andere Kultur eintauchen,eine Fremdsprache vertiefen und viel Zeit mit Kindern verbringen -alles das können sogenannte Demi Pairs mit der gemeinnützigenAustauschorganisation Experiment e.V. erleben. Als Demi Pair machtman ein "halbes" Au Pair: Vormittags steht die Teilnahme einesSprachkurses auf dem Plan, nachmittags werden die Kinder derGastfamilie betreut, bei der man während dieser Zeit lebt. Abends undan den Wochenenden bleibt genügend Zeit, Hobbys nachzugehen und dieRegion zu erkunden.Experiment e.V. bietet den Aufenthalt als Demi Pair für jungeMenschen zwischen 18 und 30 Jahren an. Ganz neu im Programm istGroßbritannien, denn englischsprachige Länder sind für längereAuslandsaufenthalte besonders gefragt. Allen Demi Pairs istgemeinsam, dass sie bei Gastfamilien in attraktiven Großstädtenuntergebracht sind, denn dort finden die Sprachkurse statt, diewichtiger Teil des Aufenthaltes sind. In Kanada leben die Demi Pairsin Toronto, wer sich für Irland entscheidet, kann sich auf Dublinfreuen. Weitere Länder stehen zur Auswahl. Bewerbungen solltenmindestens drei Monate vor der gewünschten Ausreise beim Vereineintreffen.Alle wichtigen Informationen zum Demi-Pair-Programm, derBewerbung, den einzelnen Ländern sowie die Preise sind in einer neuerschienenen Broschüre zusammengefasst. Interessierte können sichdiese per Post zuschicken lassen. Alle Infos gibt es auch unterwww.experiment-ev.de > Programme weltweit > Demi Pair.Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle von Experiment e.V. beiallen Fragen rund um Demi Pair ist Ana Klähn (Tel. 0228/95722-18,E-Mail: klaehn@experiment-ev.de).Über Experiment e.V.Das Ziel von Experiment e.V. ist seit 85 Jahren der Austauschzwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen.Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von "TheExperiment in International Living" (EIL). 2016 reisten 1.845Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland.Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a.das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der DeutscheAkademische Austauschdienst, der Deutsche Bundestag, dasGoethe-Institut und die Stiftung Mercator.