Unterföhring (ots) -- Zweite Staffel der Sport-Comedy-Show mit Moderator FrankBuschmann und den festen Teammitgliedern Panagiota Petridou undMatze Knop- Neuer Sendeplatz: Ab 24. August immer donnerstags um 20.15 Uhrnur auf Sky 1 sowie Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket- Kommender Einsatz von Buschmann als Sky Kommentator am 26.August bei der Partie Werder Bremen gegen FC Bayern München um15.30 Uhr auf Sky Bundesliga 2 HD21. August 2017 - Die Erfolgsgeschichte geht weiter: nach derbesten Showpremiere in der Geschichte von Sky geht Frank Buschmannmit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" diesen Donnerstag indie zweite Runde. Mit vielen neuen Gästen, aber auch alten Bekanntenund jeder Menge sportlicher Action startet "Buschi" wieder voll durchund auch Panagiota Petridou und Matze Knop sind wieder mit von derPartie. Ab 24. August, immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky 1 unddie Wiederholung immer freitags um 21 Uhr auf Sky Bundesliga 1 HDsowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.Noch vor der ersten Show freut sich Frank Buschmann: "Der Wahnsinngeht in die nächste Runde und ich freue mich schon riesig drauf."Doch sein Gast Ansgar Brinkmann witzelt: "Buschi ist doch talentfrei.Der darf das wirklich nochmal eine ganze Staffel moderieren?" In derersten Folge tritt der ehemalige Fußballer gemeinsam mit LotharMatthäus und Panagiota Petridou gegen Olympiaheld Matthias Steiner,den Kunstturner Marcel Nguyen und Allzweckwaffe Matze Knop an. In derSendung dreht sich dann alles um die lautesten Fans, die bestendeutschen Torhüter, kuriose Sportarten, Väter berühmter Sportlersowie Frauenfußball. Ansgar Brinkmann outet sich während der Show alsgroßer Matthäus-Fan: "Für mich ist er der beste Fußballer allerZeiten!" und plaudert später auch aus dem Spieler-Nähkästchen. Imgroßen Finale müssen sich Matthäus und Steiner dann im Fußballtorbehaupten, um den Teamsieg und den großen Pokal zu erringen. Wer inder ersten Show gewinnt, sehen Sie am Donnerstag um 20.15 Uhr nur aufSky 1.Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabezwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinanderantreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihrsportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungenihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punktevergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitgliedeine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "ALeague of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der"Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wirdvon RedSeven Entertainment produziert.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:30.6.2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell