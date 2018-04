Noch ein Schritt bis nach Berlin: die DFB-Pokal-Halbfinals Leverkusen - FC Bayern am Dienstag und Schalke - Frankfurt am Mittwoch live bei Sky

Unterföhring (ots) -- An beiden Abenden berichtet Sky jeweils ab 20.15 Uhr live aufSky Sport 1 HD- Sky Experte Erik Meijer meldet sich am Dienstag an der Seite vonSebastian Hellmann aus der BayArena- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinUnterföhring, 16. April 2018 - Dem Finale zum Greifen nahe sinddie Bundesligisten aus Frankfurt, Schalke, Leverkusen und München.Die beiden letztgenannten machen am Dienstag den Anfang, wenn in derBayArena die Werkself den Rekord-Pokalsieger und Deutschen Meisteraus München empfängt. Zwar gilt der FC Bayern als Favorit, doch mitder Offensive rund um Kevin Volland, Julian Brandt und Leon Baileydarf sich das Team von Heiko Herrlich durchaus Chancen ausrechnen.Der Pokalsieger von 1993 stand zuletzt 2009 im Finale. Für den FCBayern wäre es bereits die zehnte Finalteilnahme in diesemJahrtausend und ein weiterer Schritt Richtung Triple-Gewinn.Sky Experte Erik Meijer, der zwischen 1996 und 1999 für Leverkusenspielte, stimmt die Zuschauer an der Seite von Moderator SebastianHellmann auf die Partie ein und analysiert das Spiel im Anschluss. AmMittwoch empfängt dann der FC Schalke 04 den VorjahresfinalistenEintracht Frankfurt. Die Knappen werden nach dem euphorischenDerbysieg über Erzrivale Borussia Dortmund mit entsprechend breiterBrust auflaufen - in Frankfurt hingegen herrscht nach Bekanntgabe desWechsels von Trainer Niko Kovac zum FC Bayern und der anschließenden1:4-Niederlage in Leverkusen große Unruhe. Während die Schalker denersten Titel seit 2011 jagen, hofft die Eintracht, die in derVorsaison das Finale verlor, weiter auf den ersten Titel seit 30Jahren.Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Begegnungen undberichtet jeweils ab 20.15 Uhr live auf Sky Sport 1 HD.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbarDas Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live beiSky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Dienstag:20.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München auf Sky Sport 1HDMittwoch:20.15 Uhr: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt auf Sport 1 HDÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell