Hamburg (ots) -Seit 25 Jahren ist Dirk Steffens als Tierfilmer unterwegs undfüllt mit seinen Vorträgen die Arenen. Im Interview mit DB MOBIL(November-Ausgabe, erscheint am 26.10.2018) erläutert er, warum derKampf gegen das Artensterben für ihn noch wichtiger ist als der Kampfgegen den Klimawandel: "Das Artensterben ist möglicherweise dasgrößte Menschheitsproblem unseres Jahrhunderts. Wir haben das Gefühlentwickelt, dass alles wieder gut wird, wenn wir die Klimakatastrophein den Griff bekommen. Aber das stimmt nicht."Steffens räumt im Magazin der Deutschen Bahn mitMissverständnissen im Artenschutz auf: "Es geht eben nicht nur umEisbären und Pandas. Wenn die Eisbären morgen aussterben, hat daskeine Folgen für unseren Alltag. Die spielen für uns gar keineRolle." Der 50-jährige Moderator (u.a. "Terra X", "Steffensentdeckt", "Terra Xpress") rät außerdem davon ab, pauschalPalmöl-Produkte zu boykottieren, auch wenn für diese in großem MaßeTropenwälder gerodet werden. Laut Steffens müsste das Pflanzenfettbei einem Palmöl-Boykott hierzulande produziert werden, was"ökologisch möglicherweise die noch größere Katastrophe" bedeute.Das DB MOBIL-Cover sowie die Titelgeschichte hat US-IllustratorJoe McKendry (u.a. "Forbes", "Wired", "New York Magazine", "VanityFair") mitgestaltet. Die jährliche Grüne Ausgabe von DB MOBIL, die imNovember zum 6. Mal erscheint, enthält zudem ein Extraheft: einReiseführer zu den 16 Nationalparks in Deutschland, in denengefährdete Tiere leben und Pflanzen gedeihen.Das Thema Artenschutz zieht sich durch den Großteil der 6.jährlichen Ausgabe von DB MOBIL, die mit 156 Seiten dieumfangreichste seit Bestehen des Magazins ist. Unter anderem lotetein Report über Wölfe und andere Raubtiere aus, wie viel Wildnis wiruns wünschen - und wie nah sie uns dann in der Wirklichkeit kommendarf. Außerdem stellt DB MOBIL innovative Ideen zum Schutz derUmwelt vor und verrät, was jeder Einzelne im heimischen Garten tunkann, um eine bedrohte Tierart zu retten. Der Deutschen Bahn ist dasThema schon lange ein Anliegen, sie fördert mehr als 3000 Projekte imNatur- und Artenschutz.Bei Interesse am vollständigen Titelinterview wenden Sie sichbitte an Katja Heer, Telefon 040/3703-5362, heer.katja@territory.de.Verwendung des Cover-Bildes nur bis zum 29. 11.2018 unter Angabe von"Titelbild DB MOBIL: Edgar Berg & Joe McKendry".Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden anBord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Loungesangeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehrerfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einerverbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplarenannähernd 1,3 Millionen Menschen. Es präsentiert den Fahrgästen nichtnur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschendeund relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft,Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unterdbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1000 Mitarbeiterarbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen undihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diesekontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und soRelevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, woContent entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, derbeste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- undDigital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:heer.katja@territory.deKatja HeerTELEFON +49 (040) 3703-5362Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell