"Nobody's perfect!" - Von Fehlern lernen und wie man damit richtig umgeht (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Theoretisch ist es uns allen klar: Irren ist menschlich und Fehlerpassieren nun mal. In der Praxis ist es aber oft nicht so weit her,mit dem großzügigen Umgang mit Fehlern - weder bei sich selbst, nochbei anderen. Passiert dann eben doch mal eine kleine oder großeUnachtsamkeit, drohen oft unangenehme Konsequenzen, schließlichkönnen manche Fehler richtig gefährlich werden. Trotzdem, oder geradedeshalb ist es wichtig, einen vernünftigen Umgang mit Fehlern zulernen, am besten schon in jungen Jahren während der Ausbildung.Oliver Heinze weiß, wie das funktionieren kann.Sprecher: Ganz klar: Am liebsten würden wir alle einfach gar keineFehler machen - und das hat einen ganz simplen Grund, sagt MarlenCosmar vom Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV.O-Ton 1 (Marlen Cosmar, 12 Sek.): "Fehler werden schon häufig alsSchwächen wahrgenommen, und gerade bei der Arbeit wollen wir unsnatürlich von unserer besten Seite zeigen, und da bedarf es schoneines großen Selbstbewusstseins, auch so offen zu seinen Fehlern zustehen."Sprecher: Und das ist eben oft gar nicht so leicht. Gut, wenn dagewisse Rahmenbedingungen gesteckt sind.O-Ton 2 (Marlen Cosmar, 24 Sek.): "Hier spielen Vorgesetztenatürlich eine ganz wichtige Rolle, und auch das Klima allgemein imBetrieb. Wenn ich darauf vertrauen kann, dass mit meinem Fehler, denich jetzt zugegeben habe oder den ich eben eingeräumt habe,konstruktiv umgegangen wird, und ich nicht bei der nächstenTeambesprechung an den Pranger gestellt werde, dann fällt esnatürlich sehr viel leichter, solche Fehler auch zu berichten undzusammen an Lösungsideen zu arbeiten."Sprecher: Natürlich kann auch jeder Einzelne dazu beitragen, dassder Umgang mit Fehlern besser funktioniert.O-Ton 3 (Marlen Cosmar, 19 Sek.): "Seien Sie offen und mutig, überIhre Fehler zu sprechen. Sollte das nicht so einfach sein, fordernSie eben einen geschützten Rahmen, um das Problem anzusprechen. Das Aund O ist eine positive Kommunikation in beide Richtungen, das heißt,es sollte nicht darum gehen, jemandem die Schuld zuzuschieben,sondern konstruktiv über den Fehler zu sprechen."Sprecher: Denn eins sollte immer klar sein: Fehler sind auchetwas, aus dem man lernen kann. Man könnte sie also auch alsGelegenheit betrachten, bestimmte Dinge in Zukunft einfach besser zumachen.Abmoderationsvorschlag: Also: Haben Sie Mut zur Lücke und sprechenSie Ihre Fehler an - und vor allem: Gehen Sie freundlich mit anderenum, denen mal eine Unachtsamkeit unterlaufen ist! Mehr Informationenzum vernünftigen Umgang mit Fehlern finden Sie im Netz, Stichwort"Fehlerkultur", zum Beispiel auch bei Jugend will sich-er-leben, derBerufsschulaktion der gesetzlichen Unfallversicherung, unterwww.jwsl.de.