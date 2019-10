Noblelift Intelligent Equipment: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie Noblelift Intelligent Equipment aus dem Segment "Automobilhersteller" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 24.10.2019, 21:33 Uhr, ein Kurs von 15.45 CNY geführt.

Unsere Analysten haben Noblelift Intelligent Equipment nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Noblelift Intelligent Equipment konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Noblelift Intelligent Equipment auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Noblelift Intelligent Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Noblelift Intelligent Equipment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automobile auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,29 % und somit 1,19 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,1 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".