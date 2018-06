Noble Mineral Exploration: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "NOBLE MINERAL EXPLORATION":

Der Kurs der Aktie Noble Mineral Exploration stand am 29.06.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Venture bei 0,08 CAD. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Die Aussichten für Noble Mineral Exploration haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Noble Mineral Exploration mit einem Wert von 8,97 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metals & Mining" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 112,91 , womit sich ein Abstand von 92 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Noble Mineral Exploration wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Noble Mineral Exploration auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Noble Mineral Exploration erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 6,05 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +43,95 Prozent im Branchenvergleich für Noble Mineral Exploration bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,05 Prozent im letzten Jahr. Noble Mineral Exploration lag 43,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.