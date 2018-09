Noble Energy: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Noble Energy":

Der Kurs der Aktie Noble Energy steht am 05.09.2018, 01:43 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 29,14 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Noble Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,47 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Bei Noble Energy konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Noble Energy in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Noble Energy für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 25 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Noble Energy-Aktie sind 21 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 43,05 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (29,7167 USD) ausgehend um 44,85 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Noble Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.