Nobiskrug-Werft zieht Auftrag für 62-Meter-Superjacht an Land

RENDSBURG (dpa-AFX) - Die Rendsburger Nobiskrug-Werft hat einen Millionenauftrag an Land gezogen.



Im Auftrag der Imperial Motoryachten Ltd. aus Großbritannien werden die Schiffbauer eine 62 Meter lange Luxusjacht mit senkrechtem Steven und fünf Decks bauen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die gesamte Außengestaltung wurde vom international renommierten Designstudio Espen Øino International mit Sitz in Monaco entworfen. Den Angaben zufolge bekommt die Jacht unter anderem eine Sky-Lounge, einen Beach Club sowie einen Wellness-Bereich inklusive eines sieben Meter breiten, verglasten Pools. Für zwei Beiboote, ein Rettungsboot, Jet-Ski und anderes Wasserspielzeug wird eine Bootsgarage im Rumpf integriert. Die Übergabe der Jacht ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Die Nobiskrug-Werft hat seit der Gründung im Jahr 1905 weit über 750 Schiffe gebaut. Zum Kerngeschäft der Rendsburger Traditionswerft zählen heute Entwicklung und Bau großer, individuell angefertigter Superjachten ab 60 Metern Länge. Das Unternehmen zählt in diesem Bereich nach eigenen Angaben zu einem der weltweit führenden Anbieter. Das 62-Meter-Schiff ist die dritte Kooperation der Rendsburger Werft mit Imperial Motoryachten Ltd./run/DP/tos