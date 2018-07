Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard über Sexismus im Wissenschaftsbetrieb (FOTO)

Hamburg (ots) -Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, die einzigeDeutsche, die bislang den Nobelpreis für Medizin bekam, musste sichim Laufe ihrer internationalen Karriere immer wieder gegen Arroganz,Geringschätzung und Sexismus von Seiten männlicher Kollegenbehaupten. Als sie mit der Forschung an dem Genom von Fruchtfliegenbegann, wofür sie später den Medizin-Nobelpreis erhielt, sei sie vorihrem Vorgesetzten mit den Worten gewarnt worden: "'Der Chef magkeine Frauen. Er nimmt zwar welche, um zu zeigen, dass er mit ihnenkein Problem hat, aber er hält überhaupt nichts von ihnen'", erinnertsich die vielfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin im Interview mitder Zeitschrift BRIGITTE WIR (aktuelle Ausgabe 04/2018, jetzt imHandel). "Man war als Frau halt eine Ausnahme. Ausnahme istanstrengend. Man wird angeguckt: Wie hübsch ist man? Wie nett istman?", so die ehemalige Direktorin des Tübinger Max-Planck-Institutesfür Entwicklungsbiologie weiter. Im Moment würden zwar mehr Frauen indie Forschung berufen, aber noch immer seien die Erwartungen an siewesentlich höher, als an Männer: "Die Gesellschaft ist gnadenlos. Siewill nicht nur, dass Frauen Führungspositionen haben, sie sollen auchdie idealen Mütter und hervorragende Gattinnen sein, toll aussehenund das soziale Gefüge im Institut betreuen. Frauen müssen dieabsoluten Idealgeschöpfe sein. Das ist eine Gemeinheit", soChristiane Nüsslein-Volhard gegenüber BRIGITTE WIR.Pressekontakt:Tamara KiesergPR / Kommunikation BRIGITTE WIRGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE WIR, übermittelt durch news aktuell