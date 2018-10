Nobelpreisträger kommen zur Eröffnung der ersten wissenschaftlichen Privatuniversität Chinas

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Um die Eröffnung des Instituts und den Gedankenaustausch über dieRolle von Universitäten gebührend zu zelebrieren, waren mehrereberühmte Forscher und Professoren zur Eröffnungsfeier gekommen,darunter 5 Nobelpreisträger sowie Lin Jianhua, Präsident der PekingUniversität, Mark S. Wrighton, Chancellor der Washington Universityin St. Louis (Missouri) und Wei Shyy, Präsident der HongkongUniversität für Wissenschaft und Technologie."Westlake University wurden die gemeinsamen Träume von 3 Millioneninternationalen Studenten und 1,4 Millionen zurückkehrenderAbsolventen anvertraut", sagte Yigong Shi, Präsident der WestlakeUniversity bei der Gründungszeremonie. "Westlake University hat sichin die Entwicklung einer Hochschulbildungsreform in Chinaeingebracht. Im Laufe der Jahre wurden die Entwicklung derchinesischen Hochschulbildung und die Förderung von Innovation durchdie Schulbehörden auf die Probe gestellt," setzte er hinzu.Der Universitätscampus verfügt über drei Kollegien: die Schule derBiowissenschaften, die Schule der Naturwissenschaften und dieIngenieurschule. In seinen sieben Gebäuden auf einem Gelände von106.000 m2 kann der Campus 2000 Forscher und Assistenten mitinsgesamt 120 Laboren unterbringen. Ein zweiter, derweil im Baubefindlicher Campus in Yungu wird erwartungsgemäß 2021 eingeweiht,wodurch für etwa 300 Professoren und 3000 Doktoranden weitere 446.000m2 zur Verfügung stehen werden.Auf die Bildung eines Lehrkörpers von Weltklasse wird bei WestlakeWert gelegt. Bis jetzt haben sich 68 namentliche Wissenschaftler undForscher verpflichtet, der Fakultät beizutreten und ihre Kenntnisseaus den Fachbereichen Mathematik, Physik, Chemie, Ingenieurwesen, IT,Biologie und medizinische Grundlagen zu vermitteln.Westlake ist das erste Hochschulinstitut, das von Anfang anDoktoranden annimmt. Die erste Gruppe aus 19 potenziellen Doktorandenschrieb sich im Herbst 2017 ein, aber bei der Eröffnungszeremoniewaren bereits weitere 120 Studenten dabei, die dieses Jahr akzeptiertwurden."In 10 bis 20 Jahren möchte Westlake University eine weltweitbekannte, in China gegründete Hochschule mit eindeutiger chinesischerPrägung sein," sagte Herr Shi.Zur Gründungsfeier am 20. Oktober hatte Westlake zudem angeseheneProfessoren und Wissenschaftler zu zwei Foren in Hangzhou geladen,bei denen die Teilnehmer sich über die globale Rolle der Hochschulenund ihre spezifische Rolle in der wissenschaftlichen Forschungaustauschen konnten.Informationen zu Westlake UniversityWestlake University ist eine gemeinnützige forschungsorientierteUniversität, die öffentlich und privat finanziert wird. Sie ging ausWIAS (Westlake Institute for Advanced Study) hervor. Das Institutwurde am 10. Dezember 2016 in Hangzhou gegründet. Am 14. Februar 2018wurde mit Genehmigung des chinesischen Bildungsministeriums WestlakeUniversity gegründet. Bis 2026 wird Westlake Universityerwartungsgemäß 5.000 Vollzeitstudenten, 300 Professoren, 600Mitarbeiter in der Verwaltung und etwa 900 promoviertewissenschaftliche Mitarbeiter haben.Pressekontakt:Kaina Li+86-571-86886861media@westlake.edu.cnOriginal-Content von: Westlake University, übermittelt durch news aktuell