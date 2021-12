Nobelpreisträger blickten bei der Nobel Vision in die Zukunft der Technologien

Moskau (ots/PRNewswire) -Nobel-, Wolf-, Abel- und Fields-Preisträger, führende russische und ausländische Wissenschaftler, Zukunftsforscher, Teilnehmer des Thinkers50-Ratings, Vertreter von Behörden und innovativen Unternehmen haben ihre Visionen von der Zukunft der Technologien in einer „Zeitkapsel" festgehalten. Ende 2022 wird sich zeigen, ob die Prognosen der Experten eingetreten sind. Über eine Million Zuschauer aus 70 Ländern verfolgten die Experten bei der „Nobel Vision". Internationales Forum „Offene Innovationen 2.0" in Skolkovo (VEB.RF-Gruppe).Die Prognosen der Chemie-Nobelpreisträger (1987 und 2004) Jean-Marie Lehn und Aaron Ciechanover, des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften 2011 Thomas J. Sargent, des Sonderbeauftragten des Präsidenten der Russischen Föderation für die Beziehungen zu internationalen Organisationen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung Anatoli Tschubais und anderer Redner wurden in der „Zeitkapsel" aufbewahrt und werden beim nächsten Forum im Jahr 2022 veröffentlicht.Der Gesundheitsminister der Russischen Föderation, Mikhail Murashko, und die Professorin an der Columbia University, Sheena Iyengar, haben die Entwicklung von erschwinglichen Medikamenten für die Behandlung von Covid-19 in verschiedenen Stadien der Krankheit vorausgesagt. Der Vorsitzende der Skolkowo-Stiftung, Arkadi Dworkowitsch, rechnet mit einem Anstieg der Nachfrage nach grundlegenden Energieressourcen, aber auch mit einem Rückgang der Investitionen in deren Produktion aufgrund der Umsetzung von ESG-Technologien und -Prinzipien. Der Vorstandsvorsitzende der Russian Investments Group, Kirill Ignatyev, setzt auf die Anpassung der Wirtschaft, den Durchbruch in der Weltraumforschung und die Entwicklung von Lebensmittel-Biotechnologien, Mikroenergie und Ökotechnologie.Rae Kwon Chung, Friedensnobelpreisträgerin 2007: „Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, -erhaltung und -speicherung sowie zur Wasserstofferzeugung werden in naher Zukunft die Hauptrolle spielen. Ich bin sicher, dass sie die Entwicklung der Welt dramatisch beeinflussen werden.Edvard Moser, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin 2014: „In der Neurobiologie werden wir die Einführung von Technologien erleben, die es uns ermöglichen, die Aktivität von Tausenden von Neuronen im Moment der Erfüllung kognitiver Aufgaben zu beobachten. Indem wir die Aktivität bestimmter Zielzellen an- oder abschalten, werden wir in der Lage sein, die Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen und ein breites Spektrum an psycho-neurologischen Erkrankungen effizient zu behandeln."Die Übertragung fand in sozialen Netzwerken und auf den Websites der Forumspartner statt. Die Aufzeichnungen der Sitzungen sind auf der offiziellen Website des Forums verfügbar https://openinnovations.ru/.Mitorganisatoren der Nobel Vision. Forum Offene Innovationen 2.0: Skolkovo-Stiftung (VEB.RF-Gruppe), Moskauer Stadtverwaltung und VEB Ventures (VEB.RF-Gruppe). Offizieller Partner des Forums - JSC Russian Railways.Offizielle Website des Forums https://openinnovations.ru/Pressekontakt: press@forinnovations.ruFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1705900/Nobel_Vision.jpgPressekontakt:Elizaveta Shekoyan eshekoian@gmail.com +7 964 788-50-31Original-Content von: Nobel Vision. Open Innovations 2.0? Forum, übermittelt durch news aktuell