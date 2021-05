Nobelium: Angriff auf Regierungen!

Laut Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) hat Nobelium, eine russische Gruppe, etwa 3.000 bösartige E-Mails an Konten in 150 verschiedenen Organisationen geschickt.

Was geschah

Nobelium, die Gruppe hinter dem SolarWinds-Cybersecurity-Angriff, zielt nun auf Regierungsbehörden, Think Tanks, Berater und Nichtregierungsorganisationen ab, so Microsoft in einem Blog-Post am Donnerstag.

Das in Russland ansässige Nobelium hat rund 3.000 E-Mail-Konten in mehr als 150 verschiedenen Organisationen ins Visier genommen, so Microsoft.

Nobelium ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung