"No-Name oder Marke?" zweimal dienstags im ZDF / Zwei große Lebensmittel-Tests mit Nelson Müller (FOTO)

Mainz (ots) -Nelson Müller testet für "ZDFzeit" erneut Lebensmittel und zeigt,wann sich "No-Name oder Marke" lohnt. In zwei Folgen bittet derSternekoch am Dienstag, 14., und am Dienstag, 21. März 2017, 20.15Uhr, im ZDF zum "großen Lebensmittel-Test". Erst stehen Wasser, Cola,Bananen, Joghurts und Frischkäse auf dem Prüfstand, dann Lachs,Champagner, Sushi und Büffelmozzarella. Ebenfalls in beiden Sendungenwieder dabei: Lebensmitteltechniker Sebastian Lege, der Tricks derIndustrie bei Fruchtaufstrichen und Weinen entlarvt.Nelson Müller bittet jeweils 100 Tester zur Verkostung: In Folge 1stehen Frischkäse, Nuss-Nougat-Creme, Orangensaft, Chips und Joghurtauf dem Probierplan - alle Produkte einmal von einem großenMarkenhersteller und einmal in der Billig-Variante. Dabei zeigt sich:Die "No-Names" können durchaus mithalten. Bei bestimmten Artikelnhaben die Markenprodukte im "ZDFzeit"-Experiment allerdings die Nasegeschmacklich vorn.Preislich sind die No-Name-Lebensmittel nicht immer billiger alsdie Markenware. Eine umfangreiche Preis-Analyse bringt ansTageslicht, dass No-Name-Artikel lediglich preislich stabil sind,aber keinesfalls jederzeit günstiger. Am Preis der Markenartikelschraubt der Lebensmittelhandel ständig. Bei Werbeaktionen kommt esdeshalb sogar vor, dass die Markenware den No-Name-Preis unterbietet.Zufall oder System? Nelson Müller erklärt, was dahintersteckt.Ein cleverer Trick der Lebensmittelindustrie: Es werden einfachneue Produktkategorien erfunden. Seit einiger Zeit werden imSupermarkt vermehrt "Fruchtaufstriche" angeboten. Klingt wieMarmelade oder Konfitüre, ist es aber nicht. Dafür schafft die neueBezeichnung ungeahnte Spielräume: Lebensmitteltechniker SebastianLege zeigt, wie die Hersteller bei Fruchtaufstrichen viel Geld sparenkönnen. Denn in einem solchen Produkt kann noch ganz anderesverarbeitet werden als nur Frucht und Zucker.In Folge 2 stehen Lachs, Champagner, Sushi und Büffelmozzarella imMittelpunkt. Luxus-Lebensmittel gibt es auch beim Discounter. Aberkann das gut sein? Sternekoch Nelson Müller zeigt, wo gute Qualitätihren Preis wert ist.