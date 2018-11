"No More Boys and Girls": ZDFneo-Social-Factual mit Collien Ulmen-Fernandes (FOTO)

Mainz (ots) -Jungs lieben Spielzeugautos, Mädchen Barbies. Mädchen spielengerne Fangen, Jungs kicken lieber. Sind das überholte Klischees oderexistente Rollenverteilungen? Im Social Factual "No More Boys andGirls" geht Collien Ulmen-Fernandes in ZDFneo am Donnerstag, 22.November 2018, ab 20.15 Uhr, diesen Fragen auf den Grund. Dabeitaucht die Moderatorin in die Lebens- und Lernwelt von Siebenjährigenein. Sie erkundet, welche Rollenbilder Kinder von Frauen und Männernhaben und wie diese Vorstellungen entstehen. ZDFneo zeigt daszweiteilige Social Factual "No More Boys and Girls" als Doppelfolgein der Primetime. Der zweite Teil beginnt um 21.00 Uhr. In derZDFmediathek ist die Sendung bereits ab 10.00 Uhr zu sehen.Antworten und Erklärungen erhält Collien Ulmen-Fernandes unteranderem in Gesprächen mit der Genderforscherin Dr. Stevie MerielSchmiedel, dem Gehirnforscher Dr. Gerald Hüther, derErziehungswissenschaftlerin Prof. Petra Focks und demSchulsport-Experten Dr. Sebastian Ruin.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nomoreboysandgirlsPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/no-more-boys-and-girls/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell