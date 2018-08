No Gaming without 28 BLACK / Energy Drink launcht limitierte Gamer's-Edition (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Während die Gamescom in Köln ihre Tore öffnet, um dieSpieleneuheiten 2018 vorzustellen, präsentiert der Energy Drink 28BLACK seine neueste Limited Edition - und zwar zum Thema Gaming. Dieschwarzen Dosen mit zahlreichen Hintergrundmotiven aus der Welt derComputer- und Videospiele verkünden zwei wichtige Gamer-Statements:GGWP - Good Game Well Played - und GLHF - Good Luck Have Fun. Damitund mit einem Energieschub von 28 BLACK Açaí ist das Glück allerGamer und E-Sportler dann nur noch einen Klick entfernt. Die neue 28BLACK Gamer's-Edition ist ab sofort und nur solange der Vorrat reichtexkluxiv im 28 BLACK Online-Shop unter www.28black.com/shop/erhältlich.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell