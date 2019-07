No Brainer Club feiert Jubiläum und +907% kumulierten Kursgewinn

Der weltweit wohl exklusivste und kompetenteste Börsenclub für Nebenwerte geht gestärkt und voller Zuversicht ins zweite Jahr – und mit ihm fast alle Mitglieder der ersten Stunde! Einige Highlights aus dem Gründungsjahr des No Brainer Clubs möchten wir auch Lesern von sharedeals.de nicht vorenthalten.

Satte 25 sorgfältig ausgewählte und überwiegend ausführlich vorgestellte Aktien fanden über das erste Jahr den Weg ins Portfolio des Clubs – teils als Tradingchancen, zum größten Teil aber natürlich als echte „No Brainer“. Zwei Aktien wurden nach zwischenzeitlich bereits sehr erfolgreich abgeschlossener Coverage noch einmal neu zum Kauf empfohlen. Darüber hinaus konnten sich NBC-Mitglieder über zwei weitere, sich positiv entwickelnde Sonderwerte freuen.

Mehr als jede vierte NBC-Empfehlung wurde bereits zum Multibagger

28% und damit mehr als jede vierte Portfolio-Aktie des Clubs lieferte nach NBC-Empfehlung bereits Kursgewinne von mehr als +100%. Da das NBC-Expertengremium für echte No Brainer einen Anlagezeitraum von circa einem Jahr unterstellt, dürften weitere Explosionen im Portfolio demnächst folgen.

Lange in Erinnerung bleiben wird uns der erste Buyout mit rund +310% Kursgewinn über Nacht. 11 Coverages wurden bis dato abgeschlossen – die Aktien lieferten seit Empfehlungskurs in der Spitze kumuliert +907% und durchschnittlich +82,5% Kursgewinn.

Eine Zusammenfassung des ersten Jahres No Brainer Club finden interessierte Leser in einer gekürzten und teils geschwärzten Version unserer NBC-Wochenausgabe vom 20.06.19 HIER.

Das NBC-Team, bestehend aus Börsenmultimillionären, Finanz- und Branchenexprten sowie Profi-Tradern arbeitet unter Hochdruck daran, die Performance für alle Mitglieder in die Folgejahren weiter zu verbessern. Zu diesem Zweck soll unter anderem die NBC Academy an den Start gehen.





