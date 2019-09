No Brainer Club: Weitere Empfehlungen steigen +151% und +110%

Der „goldene Herbst“ rückt näher und aktuelle NBC-Empfehlungen zeigen bereits, wohin die Reise für viele aktuell noch ultra-günstige Werte in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird. Zwei weitere Club-Aktien konnten ihren Kurs innerhalb der letzten zwei Monaten bereits mehr als verdoppeln. Die nächsten „Hotstocks“ stehen in den Startlöchern…



Ardelyx (WKN: A116X0) meldete gestern Abend die Zulassung seines ersten Medikaments. Der Kurs erreichte einen vorläufigen Höchststand bei 6,73 Dollar – damit war die Aktie +151% teurer als zum Zeitpunkt unserer Empfehlung im No Brainer Club Anfang Juli zu einem Kurs von 2,68 Dollar. Wieder einmal hat sich die NBC-Strategie als richtig erwiesen, bereits im Vorfeld entscheidender Catalyst-Events Positionen bei stark unterbewerteten Titeln einzugehen und diese dann an der Spitze des Hypes abzustoßen. So ist bei Ardelyx nun trotz der aktuell hervorragenden Nachrichten mit zeitnahen Gewinnmitnahmen und einem Kursrückgang zu rechnen.

Weiterer Kursverdoppler mit Ansage

Weiter auf dem Vormarsch ist der No Brainer des Monats August: Aileron Therapeutics (WKN: A2DUEV) schoss gestern unter einem Millionenumsatz bis auf 1,05 Dollar in die Höhe – das sind +110% Kursgewinn auf unseren Empfehlungskurs vor sechs Wochen.

Obwohl es tagelang genug Zeit gab, sich innerhalb unserer ausgewiesenen Kaufzone bis 0,55 Dollar einzudecken, ging es für die Aileron-Aktie letztendlich sogar noch schneller als erwartet nach oben – eine Tatsache, die NBC-Clubmitglieder liebend gerne annehmen.

Nach dem ersten Zwischenspurt der Aktie und dem obligatorischen Erreichen der „No Brainer-Prozente“ schrieben wir bei 0,77 Dollar: „Einen Teil laufen zu lassen, macht Sinn, da die Aktie derzeit ein starkes Momentum aufweist (…) Läuft es sehr gut, sind kurzfristig 1,00-1,50 USD drin.“ – Volltreffer!

Der No Brainer Club geht von weiteren Kursvervielfachern in seinem Portfolio bis Jahresende aus. Wo die größten Chancen lauern, erfahren Clubmitglieder täglich im NBC-Expertennchat sowie in den umfangreichen wöchentlichen Ausgaben. Aufgrund der Einführung einer Obergrenze, sind derzeit nur noch wenige NBC-Plätze verfügbar.