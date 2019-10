No Brainer Club: Weiter geht’s mit +126% Kursgewinn

Es ist das, was unserere Experten als den „goldenen Herbst“ bereits vor Wochen angekündigt hatten: Ab Ende Oktober steigen bei den Top-Favoriten des No Brainer Clubs die Kurspartys. Ein Wert sticht dabei besonders hervor.

Nicht weniger als kumuliert +126% Kursgewinn lieferten die 12 aktiven No Brainer-Aktien auch gestern wieder. Bezieht man die „Sonderchancen“ mit ein, sind es sogar nochmal deutlich mehr. Mit IVERIC bio (WKN: A2PHLF) macht eine unserer letzten Top-Empfehlungen außergewöhnlich viel Spaß. Der Wert konnte sich in den letzten Tagen fast vervierfachen. NBC-Mitglieder nehmen riesige Gewinne mit.

+296% in einer Woche

Nach den bahnbrechenden News von Montag kannte die IVERIC-Aktie bislang kein Halten mehr und erreichte gestern ein vorläufiges Kurshoch bei 3,60 USD – das bedeutet ein Kursplus von +296% auf den Tiefstpreis von vergangener Woche. Allein gestern ging das Papier unter Mega-Umsätzen wieder mit einem Aufschlag von +66% aus dem Handel.

IVERIC-Chart nach NBC-Empfehlung

Nach dem ersten großen Kursfeuwerk am Montag stellten wir NBC-Mitgliedern via Eilmeldung weiteres hohes Rallyepotenzial sowie einen Kurs von 3 USD für Iveric in Aussicht. Dass wir nun bereits ein gutes Stück über dieser Marke liegen, ist umso erfreulicher.

Wie nun mit den riesigen Profiten umzugehen ist, erfahren NBC-Mitglieder in der heutigen Club-Ausgabe. Reihenweise weitere Vervielfacher stehen in den Startlöchern. Für optimales Timing empfehlen wir den exklusiven NBC-Bereich unseres Live Chats.

Einige NBC-Mitglieder lassen den Großteil ihrer IVERIC-Position noch immer laufen und nutzen die gegebene Volatiliät für zusätzliches Daytrading. Quelle: privat

NBC-Vervielfacher Nr. 9

IVERIC bio ist in der noch jungen Club-Geschichte bereits No Brainer Nr. 9, der sich innerhalb kurzer Zeit im Wert mindestens verdoppeln konnte. Damit unterstreichen der NBC und seine Experten ihre weltweit einmalige Due-Diligence-Expertise im Hotstock-Bereich.

Interessenkonflikt: Autor, Herausgeber, Mitarbeiter und NBC-Clubmitglieder halten selbstverständlich Aktien des besprochenen Unternehmens. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Autor, Herausgeber, Mitarbeiter und NBC-Clubmitglieder beabsichtigen, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.