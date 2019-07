No Brainer Club – Positive Erfahrungen nach +907% im 1. Jahr!

Eine Verlängerungsquote nahe 100% spricht eine klare Sprache: Der No Brainer Clubs begeistert – sogar diejenigen, die bei unserer ersten Empfehlung Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) nach zwischenzeitlich +120% Kursgewinn nicht verkauft haben und mittlerweile auf einer größeren Verlustposition sitzen!

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an unsere treuen Mitglieder der ersten Stunde für das Vertrauen in die NBC-Experten – Eure Erfahrungen und Meinungen helfen uns dabei, uns weiter zu verbessern!

Im ersten NBC-Jahr konnten bereits satte +907% kumulierter Kursgewinn bei unseren abgeschlossenen Coverages erzielt werden. Wir sind sehr stolz, was wir als Community im letzten Jahr alles auf den Weg gebracht haben und freuen uns aber genauso auf all die zahlreichen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die wir und Du noch auf der Wunschliste haben. Selbstverständlich steht die detaillierte Analyse von Unternehmen weiter an oberster Stelle!

Worauf sind wir stolz?

Wir haben viele hochprofitable Aktienempfehlungen geliefert. Mit Immune Design (+253%), Heat Biologics (+129%), Trovagene (+126%), Tonix Pharmaceuticals (+126%), Celldex (+121%), Achieve (+104%) und Chimerix (+102%) haben wir sogar dreistellige Prozente auf unsere Kaufpreise realisieren können, viele weitere hohe zweistellige Prozente stehen ebenfalls zu Buche. In nur einem Jahr! Wer entsprechende Nachkaufkurse vor allem im Dezember nutzen konnte, kann sogar auf eine deutliche bessere Performance zurückblicken.

Unser Highlight des ersten Jahres aber ist und bleibt der Buyout von Immune Design. Auf dieses Bild warten Aktionäre weltweit jeden Tag – der NBC und Du waren in diesem Fall dabei!





Wir sind uns sicher, dass Immune Design gewiss nicht der letzte Buyout in unserem Portfolio war!

Doch wir merkten, dass es für viele Mitglieder mit reinen Aktienempfehlungen nicht getan ist. Wir wollten bei unseren Verkäufen besser werden und klarere Ansagen liefern. Der neu geschaffene Berliner Feiertag (Weltfrauentag) wurde uns nicht vergönnt. Die Simultanexplosion von Trovagene und Tonix lassen wir aber als Entschädigung durchgehen. Wir setzten unseren Vorsatz zielgerichteter Verkaufsempfehlungen umgehend in die Tat um.

Noch wichtiger wurde für uns in den letzten Monaten ein solider und vernünftiger Aufbau Deines Portfolios. Wir bemerkten leider zu spät, dass viele Mitglieder ihren Einsatz auf nur sehr wenige und vergleichsweise risikoreiche Werte verteilten – gerade im Biotech-Sektor ist das eine große Gefahr. Dadurch gingen einigen unserer Mitglieder gerade die sicheren und entspannten Prozente durch die Lappen. Wir haben bereits damit begonnen, aber wir werden unermüdlich daran arbeiten, dass jedes Mitglied in der Lage ist, ein sinnvolles Portfolio nach seinem Geschmack zu konstruieren!

Vor allem im Rahmen eines bescheidenen Jahres für den Biotech-Sektor, dazu unter höchster Volatilität, sind wir mit unserem ersten Jahr rundum zufrieden. Seit NBC-Start steht im richtungsweisenden NASDAQ Biotechnology Index weiter ein Minus zu Buche:

Was können wir besser machen?

Wir hören den Wunsch einiger Mitglieder, nach einer konkreteren Kategorisierung der Aktien. Während sich die aktiveren Anleger und Trader gierig auf kurzfristigere Spekulationen wie Tonix stürzen, bevorzugen andere Mitglieder Werte, die wir als entspannter einschätzen – wie zu Zeiten eine Chimerix oder nun eine InflaRx und IVERIC. Hier werden wir in Zukunft konkreter werden. Wir möchten aber weiterhin sowohl entspannte Anleger als auch Trader mit genug Futter versorgen.

Ein weiterer Punkt, der uns am Herzen liegt, ist die Größe unserer Werte. Aufgrund der gestiegenen Schlagkraft des NBC werden wir zu Werten mit höheren Marktkapitalisierungen neigen – auch wenn wir definitiv im Small-Cap-Bereich bleiben. So vermeiden wir auch die mittlerweile allseits bekannten Abstimmungs-Dramen.

Sehen wir großartige Chancen bei kleineren Werten, lassen wir diese nicht ziehen. Wir werden aber klar darauf hinweisen, dass wir zu einer eher überschaubaren Gewichtung raten! Mit den Empfehlungen der letzten Monate haben wir die durchschnittliche Marktkapitalisierung unserer Werte deutlich nach oben geschraubt.

Zu guter Letzt wollen wir natürlich auch die Qualität und Erfolgsquote unserer Empfehlungen weiter verbessern. 100% Trefferquote werden wir nicht erreichen: Aber wir sind uns verdammt sicher, dass unsere Gewinner die Verlierer stets mehr als ausgleichen werden!

Mittlerweile wurde auch der exklusive NBC-Mitgliederbereich gestartet; zudem steht die NBC Academy in den Startlöchern, mit deren Hilfe Du noch schneller zum Profi wirst und gemeinsam mit uns so entspannt wie nie zuvor Geld verdienen sollst.

Wir sehen uns im No Brainer Club!

Dein NBC-Team