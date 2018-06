No Brainer Club: Das Expertengremium für Ihren Erfolg!

Noch nicht gestartet, schon legendär: Mit dem hochexklusiven No Brainer Club öffnet in Kürze das, worauf renditehungrige Aktieninvestoren gewartet haben: ein Premium-Investmentclub höchster Güte. Um die einzigartige „No Brainer“-Erfolghistorie von sharedeals.de weiter auszubauen, wurde für den Club ein ganzes Expertengremium engagiert.

Insgesamt 7 Aktienspezialisten werden zum Start des No Brainer Clubs die Märkte nach den besten Anlageideen scannen – für Ihren Erfolg! Unsere Experten aus der Community agieren dabei komplett unabhängig und sind nicht mit in die finale Entscheidungsfindung bei der Aktienauswahl eingebunden, liefern mit ihrer Recherche und Fachkompetenz jedoch wertvollen Input für den Club. Als NBC-Mitglied können auch Sie sich für das Team bewerben und von zukünftig vergünstigten Konditionen profiteren. Mehr dazu erfahren Sie im Club.

No Brainer Club – das Team

Trader Durden, Chefredakteur

Trader Durden ist ein Börsenprofi mit zwei Jahrzehnten Aktien-Erfahrung. Als Journalist war er in der Vergangenheit für zahlreiche Print- und TV-Medien tätig. Die internationalen Finanzmärkte kennt Trader Durden wie seine Westentasche. Mit seinem starken Netzwerk und persönlichen Besuchen bei Unternehmen und Konferenzen macht ihm niemand etwas vor.

Hai, Chefanalyst

Hai gilt in der SD-Community als Börsengott schlechthin und sorgt angesichts überwältigender Treffsicherheit bei der Aktien-Selektion immer wieder für ungläubige Blicke und begeisterte Follower. Der Selfmade-Börsenmultimillionär bringt seine Expertise nun exklusiv für den No Brainer Club ein.

NoAlpha, Experte

NoAlpha ist bereits seit Jahren bei einer Großbank im Bereich Kapitalmarktprodukte tätig und seit 2010 an der Börse aktiv. Schwerpunkte seiner Anlagestrategie bilden die Fundamentalanalyse sowie „Special Situations“ rund um Kapitalmaßnahmen und M&A-Transaktionen. NoAlpha gilt als sachlich handelnder Fachmann und steht für zuverlässige Rendite.

Oxyuranus, Expertin

Oxyuranus beschäftigte sich erstmals im Zuge der Lehman-Krise in den Jahren 2007/2008 intensiv mit Aktien. Das Interesse wuchs in den Folgejahren stetig und schnell war Oxyuranus insbesondere von Biotech-Aktien fasziniert. Mittlerweile weiß Oxyuranus ganz genau, worauf es beim erfolgreichen Stock Picking ankommt und identifiziert „No Brainer“ im Schlaf.

Dr. Gonzo, Experte

Dr. Gonzo ist Mediziner und blickt auf einen stetig wachsenden Börsenerfolg zurück. In den letzten Jahren war der ehemalige Harvard-Student als ausgewiesener Pharma-Experte an 50 Gutachter-Publikationen in medizinischen Fachjournalen beteiligt. Sein Anlagefokus sind Biotech-Aktien auf Basis guter finanzieller Mittel, medizinischer Rationale und vorliegender klinischer Daten. Dr. Gonzo setzt dabei auf „Vorsprung durch Wissen“.

Sh_needle, Experte

Sh_needle ist neben seiner Tätigkeit als Arzt in der Chirurgie auch in der grundlagenwissenschaftlichen Forschung an einer der renommiertesten Universitäten der Welt tätig und hat so ein Gespür für Pharma-Trends. Sh_needle konnte seine Aktienerträge in den letzten Jahren signifikant steigern und verfolgt eine mittel- bis langfristige Investmentstrategie.

venturecapx, Experte

venturecapx bringt als Betriebswirt mit viel technologischem Know-how rund 30 Jahre Börsenerfahrung auf die Waage und ist auf Wachstumswerte an der NASDAQ spezialisiert. venturecapx selektiert aus seiner umfangreichen Watchlist gekonnt kurzfristige Tradingchancen und antizipiert frühzeitig bevorstehende Trendumkehr- und Momentum-Szenarien bei unterbewerteten Aktien.

