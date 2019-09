NoPolGBW: Aktionstag gegen das Polizeigesetz am 12./13. Oktober

Stuttgart/Karlsruhe (ots) - Das Aktionsbündnis "NoPolGBW" ruft am12. und 13. Oktober zum Aktionstag gegen eine weitere Verschärfungdes baden-württembergischen Polizeigesetzes und zur Entschärfung derReform von 2017 auf. Die Piratenpartei, als Teil des Bündnisses,unterstützt die landesweiten Proteste."Wir haben bereits bei der letzten Demo in Stuttgart gezeigt, dasswir diese permanenten Verschärfungen nicht hinnehmen. Die Grundrechtewerden nach und nach weich gespült, das Verhalten der Grün-SchwarzenLandesregierung ist skandalös", kommentiert Borys Sobieski,Landesvorsitzender der Piratenpartei.In Stuttgart ist eine Demonstration für den 12. Oktober ab 15:30geplant. Karlsruhe folgt am 13. Oktober. Weitere Planung entnehmenSie der Aktionsseite. [1]"Ich hoffe auch diesmal auf eine buntes und großes Teilnehmerfeld.Polizeigesetze betreffen uns alle, es sind unser aller Grundrechte,die hier abgeschafft wurden und werden. Wehren wir uns gemeinsam undzeigen der Regierung, dass sie nicht einfach tun und lassen kann, wassie mag", so Sobieski weiter.Quellen/Fußnoten[1] https://nopolgbw.org/?p=637Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell