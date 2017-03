Nix für schwache Nerven: Shockerz Sammelserie und Magazin (FOTO)

Berlin (ots) -Mit Shockerz erscheint ab 30. März bei Egmont Ehapa Media dieschockierendste Sammelserie mit insgesamt acht Gemeinheiten und dasgleichnamige Shockerz-Magazin: Zum Erschrecken, Schocken undReinlegen! Mit Kakerlaken, leuchtenden Maden, Glibberaugen und vielenweiteren ekligen Streichen zum Erschrecken erscheinen insgesamt achtfiese Reinleger mit Schock-Effekt. Dazu gibt es jeweils gemeineStreiche-Tipps im Beileger, die auf ihren Einsatz nicht nur in derAprilscherz-Saison warten.Zudem erscheint ebenfalls am 30. März das begleitende Heft zurSammelserie: Shockerz - das wirklich widerliche Magazin zumErschrecken von Eltern, Geschwistern und Freunden. Im Heft findensich lustige Streiche, erschreckende Poster und Ekel-Comics. Plus:Widerliches aus dem Alltag, schockierende Rekorde und der ultimativeWeg zum Schock-Meister! Das Magazin enthält als Extra zwei originalShockerz - ein zerkautes Kaugummi und triefende Rotze - sowie 20ekelige Scherz-Sticker.Sowohl das Magazin als auch die Sammelserie richten sichvorwiegend an Jungs im Alter von fünf bis zehn Jahren sowie ältereScherz- und Streiche-Fans. Die Sammelserie und das Magazin sind imHandel und auch im Ehapa-SHOP erhältlich unter:http://www.ehapa-shop.de/shockerz-das-magazin-1-2017.htmlPressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell