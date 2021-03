Niu Technologies: Hält wenigstens diese Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Niu Technologies":

Die Aktie der Niu Technologies stieg bis zum 25. Januar auf ein Hoch bei 53,00 US-Dollar an. Es konnte am 16. Februar durch den Vorstoß bis auf 53,38 US-Dollar nur noch leicht verbessert werden. Viele Anleger nahmen dieses Doppelhoch zum Anlass, sich von der Aktie zu trennen. Der Kurs ging in eine Abwärtsbewegung über und fiel bis zum 5. März ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung