Niu-Aktie: Auf Trendlinie!

Niu-Aktie: seit Anfang 2020 geht es hier in drei Wellen zur Oberseite. So konnte vom Tief bei 5,20 EUR eine Aufwärtsbewegung bis sogar 43,30 EUR realisiert werden. Das sind natürlich erhebliche Anstiege, welche früher oder später auch mal konsolidiert werden müssen. So setzte in den letzten Handelswochen eine scharfe Abwärtsbewegung ein.

Doch diese führten Niu lediglich auf die langfristige Aufwärtstrendlinie.