Nissans ProPILOT-Golfball macht aus jedem Spieler einen Profi

Das vom ProPILOT 2.0 Fahrerassistenzsystem inspirierte Konzepthilft begeisterten Golfspielern, jedesmal das Loch zu treffenYokohama, Japan (ots/PRNewswire) -Nissan nimmt Ihnen die Putt-Nervosität beim Golfspiel.Das Konzept beruht auf Nissans ProPILOT 2.0Fahrerassistenztechnologie, die ab nächsten Monat in Japan mit demneuen Nissan Skyline(https://global.nissannews.com/en/releases/190716-01-e?source=nng)vorgestellt wird. Konzipiert für die Auf- und Ausfahrten vonAutobahnen (Rampe-zu-Rampe)1 arbeitet ProPILOT 2.0 mit demNavigationssystem des Fahrzeugs, um die Wagenlenkung auf dafürausgewiesenen Straßen entlang einer vordefinierten Route zubegleiten. Dieses System ist weltweit das erste, das diese Funktionbei der geschwindigkeitsgeregelten Fahrt in einer Spur mit derKapazität der Freihand-Lenkung kombiniert.2Ähnlich wie die fortschrittliche Skyline ProPILOT 2.0 Technologie,hilft der ProPILOT-Golfball Golfspielern, indem er einervordefinierten Route bis zum Ziel folgt. Spieler können somit gewisssein, dass sie bei jedem Putt mühelos die Löcher erreichen. Anhandder von Nissan Intelligent Mobility inspirierten Technik - dieUnternehmensvision über den Betrieb, die Fahrweise undgesellschaftliche Stellung von Fahrzeugen - navigiert der Ball nachdem ersten Schlag über den Rasen und ins Loch, was ein stressfreiesGolferlebnis ergibt.Eine Draufsichtkamera erkennt die Position des Balls und desLochs. Sobald der Ball angeschlagen wird, kalkuliert einÜberwachungssystem je nach Bewegung des Balls die passende Bahn undpasst diese an. Im ProPILOT-Golfball sind Sensortechnik und eininterner Elektromotor kombiniert, damit der Golfball seine Bahn nichtverlässt, bis er das Loch erreicht - so werden unter denGolfspielenden jeden Alters aus Anfängern Profis.Nissans ProPILOT-Golfball ist das neueste Konzept aus seinergesamten, von Nissan-Intelligent-Mobility-Technik inspiriertenProduktreihe. Zu den bisherigen Beispielen zählen der IntelligenteParkplatzstuhl(https://global.nissannews.com/en/releases/160215-01-e), der ProPILOTStuhl (https://global.nissannews.com/en/releases/160927-02-e) und dieProPILOT Park Ryokan (inklusive selbstparkende Hausschuhe(https://global.nissannews.com/en/releases/180125-01-e)).Besucher der Nissan Global Headquarters Gallery in Yokohama könnenvom 29. August bis 1. September den ProPILOT-Golfball selbstausprobieren. Der Test steht von 10.00 bis 20.00 Uhr bereit.Konzeptvideo: https://youtu.be/ZWtoDRsWgkk1 Eine landesweite Schnellstraße wie im National Expressway Act(nationales Schnellstraßengesetz) vermerkt. Eine eingeschränkteSchnellstraße ist in der Straßenverkehrsordnung festgehalten.2 Das Fahren durch Freihand-Lenkung steht auf zweispurigenStraßen, in Tunneln, auf kurvenreichen Straßen, an Maut-Stationen, inEin- bzw. Ausfädelungsspuren oder Gegenden mit Spurenverringerungsowie in Gegenden, in denen das Fahrzeug manuell gelenkt werden muss,nicht zur Verfügung. Wenn Sie einen Straßenabschnitt erreichen, indem Freihand-Lenkung nicht verfügbar ist, erhält der Fahrer vorabeine Systemwarnung, damit er oder sie die manuelle Lenkung desFahrzeugs übernehmen kann.Informationen zu Nissan Motor Co., Ltd.Nissan ist ein globaler Komplettfahrzeugserienhersteller, der mehrals 60 Modelle der Marken Nissan, INFINITI und Datsun verkauft. ImGeschäftsjahr 2018 verkaufte das Unternehmen 5,52 Millionen Fahrzeugeweltweit und erzielte einen Umsatz von 11,6 Billionen Yen. Über seineglobale Unternehmenszentrale im japanischen Yokohama verwaltet Nissansechs Weltregionen: Asien und Ozeanien, Afrika sowie den Nahen Ostenund Indien, China, Europa, Lateinamerika und Nordamerika. Seit 1999unterhält Nissan eine Partnerschaft mit dem französischen HerstellerRenault und erwarb 2016 einen Anteil von 34 % an Mitsubishi Motors.Zusammen verkaufte die Allianz von Renault-Nissan-Mitsubishi imKalenderjahr 2018 10,76 Millionen Fahrzeuge.Weitere Informationen über unsere Produkte, Dienstleistungen undunser Engagement für nachhaltige Mobilität finden Sie aufnissan-global.com (http://www.nissan-global.com/EN/). Folgen Sieuns auch auf Facebook (https://www.facebook.com/nissan/), Instagram(https://www.instagram.com/nissan/), Twitter(https://twitter.com/NissanMotor) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/nissan-motor-corporation) und sehenSie sich unsere neuesten Videos auf YouTube(https://www.youtube.com/Nissan) an.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/966059/ProPilot_Golf_Ball.jpg