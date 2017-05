Nissan präsentiert ein solides Zahlenwerk!

Liebe Leser,

Nissan hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sein Umsatzziel nicht ganz erreicht, die Gewinnprognose aber deutlich übertroffen. In allen Regionen hat der Konzern weniger umgesetzt. Die operative Marge sank von 6,5 auf 6,3%. Für einen Massenhersteller zwar immer noch ein respektabler Wert, das 2011 im Fünfjahresplan „Power 88“ angepeilte Ziel von 8% wurde aber weit verfehlt. Der Absatz kletterte um 3,7% auf das Rekordniveau von 5,63 Mio Fahrzeuge. Abgesehen von Japan hat Nissan in allen Regionen mehr Autos verkauft.

Ob und wann sich die Zusammenarbeit mit Mitsubishi auszahlt, ist offen

In China stieg der Absatz sogar um 8,4% auf 1,36 Mio Autos. Dort, sowie in Europa und den USA, waren vor allem die SUV-Modelle X-Trail und Qashqai gefragt. Kann man das präsentierte Zahlenwerk noch als solide bewerten, hat die Prognose für das laufende Jahr eher enttäuscht. Bei einem Umsatz von 11,8 Bio Yen hat das Management einen Gewinnrückgang auf 535 Mrd Yen in Aussicht gestellt. Die Dividende soll aber um gut 10% erhöht werden. Wie bei den japanischen Konkurrenten belasten nach wie vor der starke Yen und steigende Materialkosten die Ergebnisentwicklung.

Ob und wann sich die Zusammenarbeit mit Mitsubishi auszahlt, ist offen. Im Oktober war Nissan bei Mitsubishi eingestiegen und hat sich den Deal 2,3 Mrd $ kosten lassen. Eine vollständige Übernahme ist jedoch nicht geplant. Der wegen eines Abgasskandals in Schieflage geratene Konkurrent soll sich vielmehr selbst sanieren. Vorerst ist nur die gemeinsame Produktion von Pick-upTrucks in Südostasien geplant, um Kosten zu sparen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.