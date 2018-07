Nissan investiert 600 Millionen Dollar in Pick-up-Werk in Argentinien

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

CÓRDOBA (dpa-AFX) - Der japanische Automobilhersteller Nissan investiert 600 Millionen US-Dollar (514 Mio.



Euro) in eine neue Produktionslinie für den Pick-up Frontier in Argentinien. Die Fertigungsstraße soll innerhalb des Werks des französischen Autokonzerns Renault in Córdoba entstehen, wie Nissan am Montag mitteilte. Künftig können dort pro Jahr bis zu 70 000 Pick-ups vom Band rollen. In dem Werk werden neben dem Frontier von Nissan auch der Pick-up Alaskan von Renault und die neue X-Klasse von Mercedes-Benz gefertigt. Die Modelle basieren auf der gleichen Plattform und können deshalb in der gleichen Produktionslinie gebaut werden./dde/DP/zb