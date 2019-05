Nissan mit deutlichem Gewinnrückgang - Prognose düster

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

YOKOHAMA (dpa-AFX) - Der japanische Renault -Partner Nissan hat in Folge schwacher Nachfrage auf dem Weltmarkt einen deutlichen Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr verbucht.



Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, fiel zum Bilanzstichtag 31. März ein Gewinn von 319,1 Milliarden Yen (2,6 Mrd Euro) an, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 57,3 Prozent. Zuvor war Nissan noch von einem Gewinn von 410 Milliarden Yen (3,3 Mrd Euro) ausgegangen. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoertrag weiter empfindlich abschmelzen, und zwar um 46,7 Prozent auf 170 Milliarden Yen (1,4 Mrd Euro).

Der Autobauer leidet neben der schwachen globalen Nachfrage auch weiter unter dem Fall des angeklagten früheren Verwaltungsratschefs Carlos Ghosn, der zurzeit auf Kaution frei ist./ln/DP/jha