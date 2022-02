Nissan Financial Services und AutoProtect starten strategische Partnerschaft in Deutschland

Neuss (ots) -Nissan Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Versicherungs-Service GmbH, und AutoProtect, ein 2018 gegründetes InsurTech-Startup, starten im Februar 2022 eine strategische Partnerschaft zum Vertrieb von Kfz-Versicherungen in den Nissan Autohäusern in Deutschland.Timo Grundke, Geschäftsführer AutoProtect GmbH: "Wir freuen uns, dass wir Nissan Financial Services von unseren modernen und smarten Versicherungslösungen im Automobilhandel überzeugen konnten. Wir bieten den Nissan Autohäusern digitale Lösungen, persönliche Beratung, Betreuung und Schadensabwicklung an."Jean-Louis Labauge, Generaldirektor Nissan Financial Services: "AutoProtect bietet eine unkomplizierte Online-Plattform zum Abschluss einer Nissan Autoversicherung in nur wenigen Minuten. Neben diesem passgenauen Versicherungsschutz profitieren die Kunden durch die Kooperation mit AutoProtect auch im Schadenfall vom exzellenten Service im Nissan Autohaus."Über AutoProtectDie AutoProtect GmbH ist ein 2018 gegründetes InsurTech-Startup mit starkem Fokus auf den Automobil-Handel. Das Unternehmen gehört aktuell zur Grundke-Gruppe, die mehr als 15 Jahre Erfahrungen im Automotive-Versicherungsgeschäft aufweist. Als digitaler Versicherungspartner im Autohaus bietet AutoProtect u. a. eine rein onlinebasierte B2B- und B2B2X-Plattform für den Abschluss von Kfz-Versicherungen an. AutoProtect ist Partner von Herstellerbanken, Händlerverbänden und diversen Autohaus-Betrieben (www.autoprotect.de).Über Nissan Financial ServicesNissan Financial Services ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Services GmbH, die zur französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services) gehören, die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Nissan Bank im Jahr 1989 gegründet, vertreibt Nissan Financial Services seit über 30 Jahren in Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marke Nissan. Außerdem wird Nissan Financial Services den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. Unternehmenssitz ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitewww.nissanfs.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401080 | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 Neusswww.rcibanque.deOriginal-Content von: Nissan Financial Services Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell