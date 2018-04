Nissan-Aktie: Fahrzeug-Rücknahme bei Diesel-Fahrverbot

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

mid Groß-Gerau – Drohende Diesel-Fahrverbote verlieren an Brisanz, wenn Hersteller ihre Fahrzeuge wieder zurücknehmen. Beispielsweise verlängert nun Nissan seine Innenstadt-Garantie. Käufer eines neuen Nissan-Crossover-Modells mit Dieselmotor können sich mit der Innenstadt-Garantie gegen mögliche Restwertverluste durch Innenstadt-Fahrverbote wappnen: Wird am Wohnort oder in der Nähe ein Fahrverbot eingerichtet, kann der Kunde das Fahrzeug zurückgeben.

Die im November 2017 eingeführte Garantie wird jetzt noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.