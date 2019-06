"Nisman": ZDFinfo präsentiert Politthriller-Dokuserie beim "TV Series Festival" (FOTO)

Mainz (ots) -Beim "TV Series Festival" in Berlin stellte ZDFinfo am Donnerstag,13. Juni 2019, die sechsteilige Doku-Serie mit dem Arbeitstitel"Nisman - The Prosecutor, the President and the Spy" vor. Inhorizontaler Erzählweise befasst sie sich mit dem mysteriösen Tod desargentinischen Staatsanwalts Alberto Nisman und ist als einzigenon-fiktionale Serie Teil des Festivals. Die sechs Folgen werdenvoraussichtlich im Oktober 2019 in ZDFinfo und der ZDFmediathek zusehen sein. Inszeniert wurden sie von Emmy-Preisträger JustinWebster.1994 findet in Buenos Aires ein unfassbarer terroristischerAnschlag statt: In einem jüdischen Kulturzentrum sterben bei einemBombenattentat 85 Menschen, über 300 werden verletzt. Die Aufklärungder Tat wird über Jahre verschleppt. Erst 2003 nimmt StaatsanwaltAlberto Nisman Sonderermittlungen auf. Doch wenige Stunden vorVeröffentlichung der brisanten Ergebnisse seiner Ermittlungen wirdNisman leblos in seinem Apartment aufgefunden - getötet durch einenKopfschuss.Nismans mysteriöser Tod löst eine Schockwelle aus, die weit überdie argentinischen Grenzen hinaus Kreise zieht. War es Selbstmordoder Mord? Welche Rolle spielt die damals amtierende argentinischePräsidentin Cristina Fernández de Kirchner? Haben die Geheimdiensteihre Finger im Spiel? Wie ein Puzzle setzt die Serie dieverschiedenen Elemente zusammen, schafft Gewissheiten und wirftgleichzeitig wieder neue Fragen auf. Es geht um persönlicheBeziehungen genauso wie um geopolitische Verstrickungen,wirtschaftliche Abhängigkeiten, Mächte jenseits der Politik - und amEnde um einen Tod, der bis heute nicht aufgeklärt ist.Durch eine auf investigative und hochpolitische Inhalte angewandteKrimi-Dramaturgie schafft "Nisman" ein neues Genre desdokumentarischen seriellen Erzählens: die Politthriller-Dokuserie."Nisman" ist eine Produktion von gebrüder beetz filmproduktion mitJustin Webster Productions in Koproduktion mit ZDFinfo, Movistar,Fasten Films und DR. Verantwortliche ZDFinfo-Redakteurin ist ImkeMeier.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell