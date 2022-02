Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express Co., Ltd., ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. wurde das zweite Jahr in Folge in die Liste der „Supplier Engagement Leader" aufgenommen, die die am besten bewerteten Unternehmen im „Supplier Engagement Rating" des CDP, einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die sich mit der Erforschung und Veröffentlichung von Umweltinformationen über Unternehmen und Städte befasst, umfasst.Logo 1 (Nippon Express) https://kyodonewsprwire.jp/img/202202227644-O2-35P4W8mALogo 2 (CDP) https://kyodonewsprwire.jp/img/202202227644-O1-TolEJj72Das CDP ist eine gemeinnützige Organisation, die zu den von Investoren am meisten geschätzten Umweltratings gehört und deren Haupttätigkeit darin besteht, von Unternehmen und lokalen Regierungen die Offenlegung von Informationen über ihre Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit, Waldschutz und andere Umweltmaßnahmen zu verlangen. Dies geschieht auf Veranlassung von institutionellen Anlegern und großen Einkaufsorganisationen auf der ganzen Welt, die ein großes Interesse an Umweltfragen haben, um so Unternehmen und lokale Regierungen zu ermutigen, solche Maßnahmen zu ergreifen.Die NX-Gruppe betrachtet die „Verantwortung für die globale Umwelt" als ein vorrangiges Thema und legt daher proaktiv Umweltinformationen offen, verfolgt grüne (umweltfreundliche) Logistikinitiativen wie kooperative Zustellung und Verkehrsverlagerungen und formuliert Projekte, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. Die Wirksamkeit dieser Bemühungen wurde in der jüngsten Bewertung des CDP anerkannt.Nippon Express wird auch weiterhin ein nachhaltiges Management aus einer langfristigen Perspektive praktizieren und die Erwartungen aller Stakeholder weltweit erfüllen, indem es sich intensiv mit Umweltfragen auseinandersetzt. Die NX-Gruppe wird an einem Strang ziehen, um weiteres Wachstum zu erzielen und ihren Unternehmenswert zu steigern, da sie sich zum Ziel gesetzt hat, die vertrauenswürdige Präsenz zu werden, die Kunden und Gesellschaften aller Altersgruppen fordern.Verwandte Informationen- CDP Bewertung des Lieferantenengagements https://www.cdp.net/en/research/global-reports/engaging-the-chain#supplier-engagement-2021- Die Ansätze der NX Group zu Umweltfragen https://www.nipponexpress-holdings.com/en/csr/environment/Website von Nippon Express http://www.nipponexpress.com/ (https://www.nipponexpress.com/)Offizieller LinkedIn-Account: NX GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell