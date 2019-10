Nippon Express startet offizielles Konto auf LinkedIn

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Co., Ltd. startete amDienstag, 1. Oktober, ein offizielles Konto auf LinkedIn.Mit dem im April dieses Jahres gestarteten "Nippon Express GroupBusiness Plan 2023 -Dynamic Growth-" beabsichtigt Nippon Express einglobales Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem Weltmarktund einer langfristigen Vision zu werden. Zur Unterstützung dieserInitiative unternimmt Nippon Express Anstrengungen, Neuerungen beiseinen PR-Strategien vorzunehmen.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI3im_1449C9rT.jpg)Mehr als 3,2 Milliarden Menschen weltweit nutzen Social Media undviele Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden dieses digitale Toolfür ihre Geschäftsaktivitäten. Im Rahmen der konkreten Anstrengungenfür die Neuaufstellung seiner PR-Strategien hat Nippon Expressbeschlossen, ein offizielles Konto auf LinkedIn - einer der weltweitgrößten webbasierten sozialen Netzwerkplattformen zur Pflege vonGeschäftskontakten - zu eröffnen. Nippon Express wird über LinkedInverschiedene Informationen an die Welt weitergeben, um dieSichtbarkeit der Nippon Express Group im Ausland zu erhöhen.(Image1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI1fl_Ai0eAX76.jpg)(Image2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI2lg_0w305hIR.jpg)Offizielles Konto auf LinkedIn: NIPPON EXPRESS GROUPPressekontakt:(Herr) Hiroyuki Jin oder (Herr) Kenichiro Fukuda oder (Frau) AyumiYamadaPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel: +81-3-6251-1454E-Mail: ko_ho@nittsu.co.jpOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell