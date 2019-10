Nippon Express nahm erstmalig an der ICOM (International Council of Museums) Generalkonferenz teil - 25. Auflage der Konferenz fand in diesem Jahr in Kyoto statt

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Co., Ltd. nahm erstmaligan der ICOM (International Council of Museums) Generalkonferenzstatt, die im Jahr 2019 vom Sonntag, den 1. September bis Samstag,den 7. September in der alten japanischen Stadt Kyoto stattfand.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201910021684-O2-gQ13L4oz)Der ICOM dient der Förderung der Entwicklung von Museen, und dieICOM Generalkonferenz findet alle drei Jahr in verschiedenen Ländernstatt.Die diesjährige 25. ICOM Generalkonferenz wurde erstmalig in Japanausgetragen und brachte 4.590 Teilnehmer aus 120 Ländern und Regionender Welt zusammen, was einen neuen Besucherrekord darstellt.Nippon Express unterstützte die 2019 Konferenz als Co-Sponsor, undder Bereich des Unternehmens für bildende Künste sowie seineKonzerngesellschaft Nittsu Shoji Co., Ltd. arbeiteten gemeinsam ander Organisation der Teilnahme an einer Ausstellung.Zusätzlich zur Präsentation von Lagerbehältern undVerpackungsmaterialien demonstrierte das Team von Nippon Expressaußerdem qualitativ hochwertige Dienstleistungen für den Transportvon Kulturgütern und Kunstobjekten, einschließlich durch Präsentationvon Videoaufnahmen der Verpackung und des Transports vonbuddhistischen Statuen.Das Team demonstrierte auf dem Stand von Nippon Express dieVerpackung der buddhistischen Statuen, während zahlreiche Besucherdas handwerkliche Können der Mitarbeiter in Augenschein nahmen.Foto: Demonstration der Verpackung von buddhistischen Statuenhttps://kyodonewsprwire.jp/img/201910021684-O1-euLZD6mNBasierend auf der hohen Qualität seiner Fähigkeiten undTechnologien wird Nippon Express auch zukünftig Dienstleistungenbereitstellen, die den unterschiedlichen Anforderungen von Kundengerecht werden.Zugehörige Videos:https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDA3OQ%3d%3d%23MjA4%23280%23168%230%2339E2A0D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEw%23Pressekontakt:Mr. Hiroyuki Jin oder Mr. Ko Sato oder Ms. Ayumi YamadaPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel.: +81-3-6251-1454E-Mail: ko_ho@nittsu.co.jpOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell