Tokio (ots/PRNewswire) - - "NEX Ocean-Solution China Land Bridge EJ(Europa-Japan)"- Dienst in Betrieb -Nippon Express Co., Ltd. hat den intermodalen Dienst "NEX Ocean-Solution ChinaLand Bridge EJ (Europa-Japan)" ("Rail & Sea") von Europa nach Japan überTaicang, China, lanciert, der den grenzüberschreitenden Schienenverkehr zwischenEuropa und China nutzt.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202002267353-O1-7Zq9HWZjBild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202002267353/_prw_PI2fl_cgp2MIlD.pngDetails zum DienstDer am 19. Februar eingeführte intermodale Dienst kombiniert denSchienentransport von Europa (Hamburg und Duisburg in Deutschland sowieMalaszewicze in Polen) nach China (Xian) mit dem Seetransport vom Hafen Taicangzu wichtigen Häfen in Japan (Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka und Kobe). DieDurchlaufzeit von verschiedenen Eisenbahnterminals in Europa zu diesen großenjapanischen Häfen beträgt 26-28 Tage.Leistungsmerkmale- Die Durchlaufzeit ist wesentlich kürzer als die für den "reinen"Seetransport (ca. 40 Tage).- Die Durchlaufzeit ist um etwa eine Woche kürzer und dieTransportkosten um etwa 40% niedriger als beim konventionellenintermodalen Bahn- und Seetransport von Europa über Dalian, China.- Zweimal wöchentlich (mittwochs und freitags) fahren Züge gemäßFahrplan von europäischen Bahnhöfen nach Xian Station undermöglichen so eine flexible Anbindung an den Schiffsverkehr.Hintergrund zur Entwicklung des DienstesIm November 2015 begann Nippon Express, den grenzüberschreitendenEisenbahnverkehr zwischen China und Europa als "dritten Verkehrsträger" zwischenLuft- und Seetransport anzubieten und etablierte diesen als rentablesTransportmittel.Der intermodale Transportdienst von Japan nach Europa über Dalian, China, mitNutzung der chinesisch-europäischen Eisenbahnen wurde im Mai 2018 lanciert undim September 2019 durch den intermodalen See- und Schienenverkehr über Xiamen(Amoy), China, ergänzt. Das große Interesse der Kunden an diesem "drittenVerkehrsträger" hat Nippon Express dazu veranlasst, die Entwicklung von Dienstenfür andere Routen in Betracht zu ziehen. Die jüngste Erweiterung des Dienstesbietet den Kunden kürzere Durchlaufzeiten, geringere Kosten und mehr Komfort.Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielles Konto auf LinkedIn: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-groupPressekontakt:(Herr) Hiroyuki Jin oder (Herr) Ko SatoPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel.: +81-3-6251-1454E-Mail: ko_ho@nittsu.co.jpWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122405/4538095OTS: NIPPON EXPRESS CO., LTD.Original-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell